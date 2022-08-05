Türkiye'den 6 yeni ihracat başarısı

Radar, Haberleşme, Sualtı Akustik, Simülatör ve Lazer Elektro-Optik Sistemler alanında faaliyet gösteren Meteksan Savunma, 2022 yılı içerisinde önemli bir ihracat başarısı gösterdi. Edinilen bilgiye göre şirket, 2022 yılının ilk 6 ayı içerisinde 6 farklı ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladı.

Konuyla ilgili olarak Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan tarafından yapılan açıklamada, “İhracat çalışmaları uzun soluklu, rekabet yoğun, çok farklı dinamiklerin bir arada gözetilmesi gereken çalışmalar olmakla birlikte, burada elde ettiğimiz her başarı hem bizi yeni pazarlara açılmak üzere daha fazla motive ediyor, hem de ülkemize döviz girdisi sağlamanın gururunu yaşatıyor.

Bu kapsamda mutlulukla haber vermek isterim ki, şirketimiz 2022 yılının ilk altı ayında 6 farklı ihracat sözleşmesi imzalayarak büyük bir başarı elde etmiştir. Bu başarının sürdürülebilir olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyor, yurt dışı pazarlarda “Made in Türkiye” markasına katkı sağlamak adına elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz.” ifadelerine yer verildi.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre Meteksan Savunma, şu ana kadar; Retinar Çevre Gözetleme Radarları, Radar Altimetre, YAKAMOS Karinaya Monteli Sonar Sistemi, Yara Savunma Simülatörü gibi bir çok farklı ürünün ihracatını başarıyla gerçekleştirdi.

2022 yılı içerisinde ihracat sözleşmesi imzalanan 6 ürünün bir kısmının yukarıda bahsi geçen ürünleri, bir kısmının ise yeni geliştirilen ürünleri kapsadığı biliniyor.

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