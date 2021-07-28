Türkiye'den '5G' hamlesi!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kullanılmaya başlandığında internet hızını 100 kata kadar artıracak olan 5G teknolojilerinin geliştirilmesinde görev yapacak nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için harekete geçti. Kurumdan yapılan duyuruda "5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı"nın yeni dönem başvurularına ilişkin bilgi verildi.

5G Vadisinde 5G ve ötesi konularda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla çalışmalar hızla devam ederken, 5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı ile bilgi, iletişim ve haberleşme teknolojilerinin yanı sıra dijital dönüşüm konularında çalışacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Yerli ve milli katma değeri yüksek teknolojiler

Program kapsamında eğitim desteği alacak nitelikli insan kaynağının, Türkiye ile dünya pazarlarında yer alacak yerli ve milli katma değeri yüksek ürün ve teknolojilerin geliştirilmesinde kritik rol oynayacağı öngörülüyor. Ayrıca program kapsamında desteklenecek öğrencilerin, ileri iletişim teknolojileri üzerine sürdürülebilir yetkinlik oluşturması ve yapacakları tez çalışmalarıyla patentler, projeler ve makaleler gibi çok çeşitli formlarda çıktılar üretmesi hedefleniyor.

Söz konusu programa kabul edilen öğrenciler ODTÜ, Hacettepe veya Bilkent Üniversitelerinde 5G alanında yürüttükleri yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam ederken mobil işletmecilerin profesyonel yol göstericiliği ile kendilerini 5G ve Ötesi teknolojilerde geliştirme fırsatı yakalayacak.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos

Programa dâhil olmak isteyenlerin öncelikle ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent Üniversiteleri'nde Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilmiş olması gerekirken, bu kişiler için son başvuru tarihi ise 31 ağustos olarak belirlendi.