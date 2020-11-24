Türkiye'den 3 NAVTEX ilanı birden!

Türkiye, Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya ve Batnoz adalarına askeri sevkiyat yapılmasına karşı 3 yeni NAVTEX yayınladı.

NAVTEX nedir?

NAVTEX (NAVigational TEleX), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemi.

Cihaz, kıyıdan 740 km (yaklaşık 400 NM) uzaklıkta tek yönlü yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. NAVTEX yayınları 4 saatte bir ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hava raporu yayınları ise basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır.

NAVTEX, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

NAVTEX ilanı ne demek?

NAVTEX ilanı, NAVTEX cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder.

NAVTEX yayımları, 518 kHz ve 490 kHz orta frekansında (MF), NBDP (Narrow-Band Direct Printing) sistemiyle yapılmaktadır. Uluslararası NAVTEX frekansı 518 kHz'dir ve bu frekansta mesaj İngilizce olmak zorundadır. Ülkeler yerel dillerinde ulusal NAVTEX yayımlarını ise, yerel diller için özelleşmiş olan 418 kHz bandını kullanarak yapar. Yüksek frekansta (HF) NAVTEX tipi yayımlar 4209.5 kHz'de yapılır, fakat NAVTEX cihazı yüksek frekansta alma yapamaz, bu nedenle HF bandındaki yayımı alan cihaz HF cihazıdır.