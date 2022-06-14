Türkiye'den 100 milyar dolarlık anlaşma! Ülkeye oluk oluk dolar yağacak

Türkiye'nin yeni ekonomi stratejisi ile ilişkilerini güçlendirdiği ülkelerle ticaret hacmi artıyor. İşte Türkiye'nin ticaret diplomasisi.

6ayda Türkiye'yi ziyaret eden 11 ülke ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 ülkede yaptığı temaslar sırasındaki anlaşmaların ticaret hacmi 100 milyar doları geçti.

Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni dönemde hedeflenen ticaret hacmi yaklaşık 9 milyar dolar. Bu yıl içerisinde toplam 13 anlaşma imzalandı.

Afrika kıtasındaki ülkelerde ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkaran Türkiye, 75 milyar dolarlık ticaret hedefi koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev görüşmesinde ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması kararlaştırıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in geçtiğimiz aylarda yaptığı ziyaretinin ardından iki ülke ilişkileri stratejik işbirliği düzeyine yükselirken, bugüne kadar Türkiye'ye gelen yatırımlar 1 milyar dolardan fazla. Kazakistan'la yapılan görüşmelerde ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif'in geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında da ticaret hedefi 5 milyar dolar olarak belirlendi.

Türkiye'ye yapılan ziyaretlerle Cezayir'le 4,2 milyar dolar, Kolombiya ile 5 milyar dolar hedef konuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti sırasında yaptığı görüşmede, iki ülke arasında ticaret hacmi 1 milyar dolara çıkarıldı.

Türkiye ziyaretini 14 Mart'ta gerçekleştiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde, ticaret hacminin 41 milyar dolardan 50 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

Son olarak Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun ziyareti sırasında ticarette 3 milyar dolarlık bir hedefe yönelik anlaşma imzalandı.