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Gündem Türkiye'den 10 ülkenin Osman Kavala çağrısına sert cevap
Gündem

Türkiye'den 10 ülkenin Osman Kavala çağrısına sert cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 10 ülkenin büyükelçiliğinden yapılan Osman Kavala çağrısına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 22:14:00 - 2021-10-18 22:15:44
Türkiye'den 10 ülkenin Osman Kavala çağrısına sert cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir." dedi.

10 ülke çağrı yaptı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından açıklanan duyuru şöyle:

Osman Kavala’nın Dört Yıldır Tutuklu Bulunmasına İlişkin Açıklama

Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz.

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