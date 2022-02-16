Türkiye'deki yastıkaltı altın miktarını açıkladı! Canlı yayında altınla ilgili rakamı duyan Ahmet Hakan şok oldu

Prof. Dr. Sefer Şener, CNN Türk canlı yayınında "Yastıkaltı altın düzenlemesiyle altınlar ekonomiye nasıl kazandırılacak?" sorusuna yanıt verdi.

Sefer Şener, Türkiye'de yastık altında 5 bin tondan fazla altın olduğunu söyledi.

Bu miktarı duyan moderatör Ahmet Hakan, "Ya bu gerçekçi mi hocam? Çok büyük bir rakam. Bunun gerçekçi olmadığını söyleyenler var" ifadelerini kullandı.

İşte Şener'in o açıklamaları:

Kur Korumalı Mevduat Sistemi çıktı. Bunun içinde altın hesapları da var. Yeni bir sistem getiriliyor. Türkiye’de yastık altında, sistemin dışında 5 bin ton altın var. Çok muhtemel bununda üzerinde var. Gram altın, küpe, bilezik, hatta bunun üzerinde yani. Yaklaşık 250-300 milyar tutarında hesaplanıyor. Yapılmaya çalışılan, duran altınları sistem içerisinde katmak. Bunlar ülkenin değeri ve boşta duruyor. Bunu sisteme kattığınızda, birkaç hesap açabilirsiniz. Mesela 100 gram altını teslim ettiniz. Bununla ilgili size sertifika veriliyor. İstediğiniz zaman bunu gram gram çekebilirsiniz. Devlet size birkaç enstrüman öneriyor. Bununla ilgili katılım hesapları açılacak. Faiz olmayan, katılım olan… Sadece götürüp boşta olarak durmayacak orada. Detayları henüz sisteme konulmadı. Çıktığında net olarak görülecek.