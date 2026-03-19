Türkiye'deki yaşlı sayısı 98 ülkenin toplam nüfusundan fazla!

Türkiye, 9 milyon 583 bin 59 kişilik 65 yaş üstü yaşlı nüfusuyla Danimarka, İsviçre, Sırbistan ve Yeni Zelanda'nın da aralarında bulunduğu 98 ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'deki yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş), birçok ülke nüfusunu geride bırakıyor. Geçen yıl itibarıyla 8 milyar 231 milyon 613 bin olan dünya nüfusunun yüzde 10,4'ünü yaşlı nüfus oluşturdu. Aynı dönemde 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak tespit edilen Türkiye nüfusunun ise yüzde 11,1'ini oluşturan 9 milyon 583 bin 59 kişinin yaşlı olduğu belirlendi.

Türkiye'deki yaşlı bireylerin sayısı, Danimarka, Ermenistan, İrlanda, İsrail, İsviçre, İzlanda, Sırbistan ve Yeni Zelanda'nın da aralarında bulunduğu 98 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.

Geçen yıl yaşlı nüfusta ilk sırayı 211 milyon 160 bin 198 kişiyle Çin alırken bu ülkeyi 107 milyon 983 bin 87 kişiyle Hindistan ve 63 milyon 854 bin 384 kişiyle ABD izledi.

EN YAŞLI ÜLKE MONAKO

Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 36 ile Monako oldu. Monako'nun 38 bin 341 kişilik nüfusunun, 13 bin 807'sini yaşlılar oluşturdu.

Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı bakımından bu ülkeyi yüzde 30 ile Japonya, yüzde 25,1 ile İtalya, yüzde 24,9 ile Portekiz ve yüzde 24,4 ile Yunanistan takip etti.

Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı en düşük ülkeler ise yüzde 1,7 ile Katar, yüzde 1,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 2 ile Zambiya, yüzde 2,1'er ile Çad ve Sudan ile yüzde 2,2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu.

