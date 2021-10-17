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Eğitim Türkiye'deki üniversitelerde 4 bin 403 Afrikalı öğrenci okuyor! YTB, Afrika'nın gönül coğrafyasını işliyor
Eğitim

Türkiye'deki üniversitelerde 4 bin 403 Afrikalı öğrenci okuyor! YTB, Afrika'nın gönül coğrafyasını işliyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) burslarıyla Mali’den Kenya’ya, Senegal’den Somali’ye kadar 4 bini aşkın Afrikalı öğrenci Türkiye’de okuyor. YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye’nin Afrika kıtasına gösterdiği insan odaklı yaklaşımla bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 18:02:00 - 2021-10-17 18:03:10
Türkiye'deki üniversitelerde 4 bin 403 Afrikalı öğrenci okuyor! YTB, Afrika'nın gönül coğrafyasını işliyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Mali'den Kenya'ya, Senegal'den Somali'ye Afrika kıtasının farklı yerlerinde 'Türkiye Mezun Derneklerimiz' var. Bu derneklerimiz adeta Türkiye'nin gönüllü birer elçiliği, mezunlarımızsa gönüllü birer Türkiye elçisi" dedi. Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola, Togo ve Nijerya'yı kapsayan Afrika turu vesilesiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı YTB'nin Afrika'ya yönelik çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi. Afrika ülkelerinin ekonomik ve ticari potansiyelinin yanı sıra Türkiye'nin Afrika'yla tarihi ve kültürel bağlarına dikkati çeken Eren, "Türkiye özellikle son yıllarda Afrika kıtasında gösterdiği insan odaklı yaklaşımla bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır" dedi. Eren, YTB'nin her yıl kardeş ve akraba toplulukların refah seviyesini yükseltmek amacıyla düzenlediği ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmaları eğitimden sağlığa, ekonomiden akademiye, sosyal hayattan kültürel faaliyetlere kadar Afrika ülkelerinde de hayata geçirdiğini anlattı.

Türkiye Bursları ile Afrika ülkelerinden başarılı öğrencilere eğitim desteği verildiğini vurgulayan Eren, şunları dile getirdi: "Bu öğrenciler mezun olduktan sonra hem ülkemizle kendi ülkeleri arasında köprü vazifesi görüyor, hem de kendi ülkelerinin kalkınmalarına yardımcı oluyor. Bugün Mali'den Kenya'ya Senegal'den Somali'ye Afrika kıtasının farklı yerlerinde Türkiye Mezun Derneklerimiz var. Bu derneklerimiz adeta Türkiye'nin gönüllü birer elçiliği, mezunlarımızsa gönüllü birer Türkiye elçisi. Bugün Afrika'da eğitimden ticarete siyasetten bürokrasiye birçok farklı alanda başarı örneği mezunlarımız var."
YTB'nin, Afrika'ya yönelik çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Burslarından yararlanarak Türkiye'de öğrenim görmek için her yıl binlerce Afrikalı öğrenci başvuru yapıyor.

Türkiye Burslarına son 10 yılda 54 Afrika ülkesinden 314 binden fazla öğrenci eğitim almak için başvurdu, öğrencilerden 13 bin 982'si burs aldı. Binlerce Afrikalı öğrenci de Türkiye'de kendi imkanlarıyla üniversite öğrenimini sürdürüyor. Halihazırda 4 bin 403 Afrikalı öğrenci Türkiye'deki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora yapıyor. Bunun yanı sıra, 51 Afrika ülkesinden 8 bin 786 Türkiye mezunu bulunuyor.

Angolalı öğrenciler: Erdoğan’ın ziyareti bizim için büyük bir fırsat

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) “Türkiye Bursları” programı kapsamında Türkiye’de eğitimini sürdüren Angolalı öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17-18 Ekim’de yapacağı ziyaretin ülkeleri için bir fırsat olduğunu söyledi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Öğrencisi Augusto Umba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkesine ziyaretini ülkesi için bir fırsat olarak gördüğünü ifade ederek “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretiyle daha çok Türk iş insanı ve Türk firması Angola’ya yatırım yapacak, bu ülkemiz için bir fırsat. Bu ziyaretle ülkemize yatırımlar artacak, iki ülke arasındaki ilişkiler artacak ve bu bizim için bir fırsat” dedi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makina Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi Maura Sebastiau ise, “İki ülke arasında daha önce de ilişkiler vardı ama bu ziyaretle beraber ilişkiler artacak, daha da güçlenecektir. Türk iş insanları bu ziyaret sonrası Angola’ya daha çok gidecektir. Erdoğan’ın ülkemizi ziyaret etmesi iş insanlarını da cesaretlendirecektir” diye konuştu.

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