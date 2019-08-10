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Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak

Adalet Bakanlığı:- "Herhangi bir noterde yapılan düzenleme aynı anda başka yerdeki noterden alınabilecek. Belgelerin postada kaybolması, işlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntılar ortadan kalkacak"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:53
Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığının yeni uygulamasıyla, Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, noterlere ilişkin yeni uygulamaya yönelik bilgi verildi.

Türkiye'deki tüm noterlerin dijital olarak birbirine bağlanacağı belirtilen açıklamada, "Herhangi bir noterde yapılan düzenleme aynı anda başka yerdeki noterden alınabilecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yeni uygulama sayesinde, belgelerin postada kaybolması, işlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntıların ortadan kalkacağı, böylece zamandan tasarruf edileceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:53
  1. Adalet Bakanlığı

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