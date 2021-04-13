Türkiye’deki Suriyeliler bir Ramazan’ı daha buruk karşıladı

Müslümanların dört gözle beklediği on bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Ramazan ayının ilk orucu için Müslümanlar, ilk sahura kalkarken bu sene İslam alemi Ramazan'ı yine Covid-19 salgını nedeniyle buruk yaşayacak.

İslam alemi, bu yılda Ramazan’a Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında teravih namazı, toplu iftar ve sahur gibi bu ayın birçok güzelliğinden mahrum girdi.

Bereket, bolluk, sevinç, rahmet, yardımlaşma ve dayanışma ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte Müslümanlar ilk sahurlarını yaparak oruç için niyet ettiler.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayı Covid-19 salgını tedbirlerinin gölgesinde geçirilecek. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında camilerde Ramazan ayının ilk teravih namazını kılamayan Müslümanlar, teravih namazını mescide çevirdikleri evlerinde, aileleriyle birlikte kıldı.

İlk teravih namazının ardından ilk oruç ibadeti için Müslümanlar sahura kalktı. Oruç ibadetlerini eda etmek isteyen vatandaşlar, gece saatlerinde sahurunu yapıp bu yılın ilk orucu için niyetlendiler.

Sahur vaktinin girmesi ile birlikte Gaziantep’te evlerde ilk sahur heyecanı yaşandı. Ramazan ayının ilk sahuru için uyanan Gaziantepliler, sofralarını hazırlayıp ailece yemeklerini yiyerek oruca niyetlendi.

Gaziantepliler gibi ülkelerindeki iç savaş nedeniyle kente yerleşen Suriyeli sığınmacılarda ilk sahura kalktı. Suriye'deki iç savaş nedeniyle doğup büyüdükleri ülkelerini terk ederek güvenli gördükleri Türkiye'ye gelen ve Gaziantep’e yerleşen Suriyeli sığınmacılar, bir Ramazan’ı daha ülkelerinden uzakta karşıladı.

Ülkelerine bir an önce barış ve huzurun gelmesini dileyen Suriyeli sığınmacılar, ülkelerine dönebilmek için dua ediyor. Bir Ramazan’ı daha ülkelerinden uzakta geçirecek olmanın burukluğunu yaşayan Suriyeli sığınmacılar, Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu ve ülkelerinden uzak olmanın hüznünü bir arada yaşadı.

Halep kentinden yaklaşık 8 yıl önce Gaziantep’e yerleşen Telelini ailesi, bu Ramazan’ı da ülkelerinden ayrı geçirecek. 8 yıl önce eşi ve 6 çocuğuyla birlikte Gaziantep’e yerleşen Muhammed Veci Telelini (47), mübarek Ramazan ayına ulaşmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Ramazan ayı geldiği için mutlu olduklarını ancak kendi ülekelerinden uzakta oldukları için de buruk bir mutluluk yaşadıklarını söyleyen Telelini, ilk sahuru yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

“Ramazan Suriye’de de çok güzel geçiyordu”

“Allah’ım oruç ve namaz için kıyam ayı olan Ramazan ayını bize mübarek eyle” diyen Telelini, “Ramazan ayı Türkiye’de çok güzel geçiyor. İnşallah Ramazan ayı tüm ülkelerimize, şehirlerimizde ve beldelerimize gelecek. Suriye’ye de Ramazan gelecek. Ramazan Suriye’de de çok güzel geçiyordu. Allah’a hamdolsun.” dedi.

“Türkiye’de ve Suriye’de Ramazan’ın güzellikleri aynı”

Türkiye'ye ve milletine kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Telelini, “Çünkü bu ülkede emniyet içinde yaşayabilmemizi sağladılar. Allah’a hamdolsun, 11 seneye yakındır Türkiye’de emniyet içinde yaşıyoruz. Türkiye halkı Ramazan’ı çok güzel karşılıyor. Türkiye’de ve Suriye’de Ramazan’ın güzellikleri aynı. Yani Ramazan Suriye’de ve Türkiye’de aynı geçiyor, Ramazan güzellikleri birbirine çok benziyor. Suriye’de seher cüzleri vardı, teravih namazları kılınırdı. Aynısı Türkiye’de de var. Herkes sabah namazında cüz okuyor, bu çok güzel. Teheccüd namazı kılıyorlar. Yani Türkiye ve halkı Müslüman bir halktır, bu benim çok hoşuma gidiyor.” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının mağfiret, bereket ve af ayı olduğunu belirten Telelini, Ramazan ayını Allah’ın istediği şekilde geçirilmesini temenni etti

“Ramazan ayı af ve mağfiret ayıdır”

Bu yıl 8'inci Ramazan’ı ülkelerinden uzakta geçireceklerini belirten Abdullah Telelini (21), “Yıllardan beri Türkiye’deyiz, bütün Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Allah-u Teâla hepsinden razı olsun. Ramazan ayı af ve mağfiret ayıdır. Allah-u Teâla hepimizi af etsin, afiyet versin Bütün hayır sahibi ve güzel amel sahiplerine teşekkür ediyorum. Allah-u Teâla hepsine afiyet versin. Ramazan ayı dua, afiyet aydır. Ben de bu yüzden Rabbimden bütün şehirlerimiz ve Müslüman ülkeler için ülkelerimiz için afiyet, selamet ve emniyet istiyorum.” diye konuştu.