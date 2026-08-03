Türkiye’deki STK’lardan Lübnan’a 1,2 milyar TL değerinde insani yardım

Lübnan’da yaşanan insani dram her geçen gün derinleşirken, Türkiye’deki STK’lar bölgedeki mağdurlar için seferberliğini sürdürüyor. İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde; Sadakataşı Derneği, Yetim Vakfı ve Yeryüzü Çocukları Derneği iş birliğiyle yürütülen yardım çalışmalarıyla Lübnan’daki ihtiyaç sahiplerine temel yaşam malzemeleri kesintisiz olarak ulaştırılmaya devam ediyor.

Milyonlarca Lübnanlı acil insani yardım bekliyor

Lübnan, bir yandan tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle mücadele ederken diğer yandan İsrail’in gerçekleştirdiği katliamlar nedeniyle büyük bir insani felaketin eşiğinde bulunuyor. İsrail’in 2 Mart 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda 4.300’den fazla sivil hayatını kaybederken 12 binin üzerinde insan yaralandı.

Saldırıların yoğunlaştığı Güney Lübnan’da binlerce bina ve kamusal alan tamamen yok olurken, 1,2 milyondan fazla insan daha güvenli gördükleri ülkenin kuzey bölgelerine göç etmek zorunda kaldı. Yerinden edilen aileler ve krizden etkilenen milyonlarca vatandaş acil gıda, barınma ve sağlık desteğine ihtiyaç duyuyor.

Bölgeye 205 Konteynerlik ayni yardım ulaştırıldı

İsrail’in saldırıları ve ekonomik krizle boğuşan Lübnan’a Türkiye’den STK’lar tarafından deniz yoluyla düzenli olarak insani yardım ulaştırılıyor. Sadakataşı Derneği öncülüğünde, İHH, Yetim Vakfı ve Yeryüzü Çocukları Derneği tarafından bölgeye 5 ayrı gemiyle toplamda 205 konteyner ayni yardım malzemesi gönderildi. İçerisinde gıda, hijyen ürünleri, yatak, battaniye ve birçok temel yaşam malzemesi bulunan yardımlar milyonlarca Lübnanlı aileye dağıtıldı.

288 ton kurban eti Beyrut Limanı’nda

İHH, Sadakataşı ve Yetim Vakfı iş birliğiyle Kurban Bayramı’nda Hindistan'da kesilen kurbanlardan elde edilen 288 ton dondurulmuş et, Beyrut Limanı'na ulaştı. Resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından paketlenen kurban etleri Lübnan genelindeki mülteci kampları ve yerinden edilmiş aileler başta olmak üzere 800 binin üzerinde kişiye dağıtılacak.

Yardımlar 1,2 milyar TL’yi aştı

Tarihinin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya olan Lübnan’a Sadakataşı, İHH, Yetim Vakfı ve Yeryüzü Çocukları Derneği tarafından 7 Ekim 2023’den itibaren başta gıda, sağlık, eğitim, barınma alanlarında 1,2 milyar TL’nin üzerinde yardım ulaştırıldı. Yardımlardan Lübnan’ın genelinde yaşayan milyonlarca insan istifade etti.