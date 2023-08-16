Türkiye’deki soydaşlara Çin tehdidi! Uygurlara aileyle ajanlık şantajı

TAHSİN HAN

Komünist Çin’in, Türkiye’de yaşayan Uygur Türklerine giderek daha fazla baskı yaptığı raporlandı. Çin’deki insan hakları ihlallerini araştıran İspanya merkezli insan hakları örgütü Safeguard Defenders, Çin’in, Türkiye’de yaşayan Uygur Türklerine yerel Uygur diasporasını gözetlemeleri için giderek daha fazla baskı yaptığını ortaya çıkaran yeni raporu paylaştı.

Rapora göre; Çin istihbaratı, Doğu Türkistan’daki soykırım ve baskı politikasını kamuoyuna duyurmaya yönelik faaliyet yürüten insan hakları örgütleri hakkında bilgi topluyor. Bunun için Türkiye’de yaşayan Uygur Türklerini, Doğu Türkistan’da kalmış aile üyelerini rehin alarak veya onlar aracılığıyla tehdit ediyor. Raporda, Çin polisinin Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerini nasıl kullandığı, Türkiye’deki misyon personeli ve muhbirleri aracılığıyla nasıl baskı kurduğu belirtildi. Ayrıca raporda, Türkiye’de yaşayan Uygur Türkleri ile yapılan röportajlar kullanıldı.

Bir Uygur Türkü, gözaltına alınan annesi üzerinden kendisinin arandığını ve annesiyle tehdit edildiğini belirterek, “Uygur diasporasını izlemem ve onlara bilgi vermem istendi. Bu açıkçası vatana ihanetti. Ben böyle yetiştirilmedim. Bunu yapamazdım. Annemle helalleşip, tekliflerini geri çevirdim. Bir daha annemle görüşmedim” dedi.

Bir başka Uygur Türkü de babasıyla tehdit edildiğini ve tekliflerini kabul etmeyince telefonun kapatıldığını sonrasında babasının gözaltı kampına alındığını öğrendiğini söyledi.

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Çin polisi Uygur Türklerini casusluk yapmaya zorluyor

Çin polisi, Uygur Türklerini kendileri için casusluk yapmaya, Çin’in insan hakları ihlalleri hakkında sessiz kalmaya veya Çin yanlısı propaganda üretmeye zorlamak için her yolu deniyor. Rapordaki tanık ifadeleri ve bulgular, Türkiye haricindeki ülkelerde yaşayan Uygur Türkleri hakkında hazırlanan diğer insan hakları raporlarının sonuçlarıyla örtüşüyor.

Söz konusu raporun Türkiye’deki konuk araştırmacısı genç Uygur Türkü Yalkun Uluyol, “Hükumetler ve uluslararası kuruluşlar, sahip oldukları araç ve mekanizmalarla Uygurları baskıdan korumaktan sorumludur. Umarım bu rapor bu amaca yardımcı olur” dedi. Bu arada Safeguard Defenders, Türkiye’deki Uygur diasporasını, geçiş garantisi almadan başaka ülkeye gitmemesini tavsiye etti.