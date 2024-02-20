Türkiye’deki siber tehdit dalgası 2023'te, 2022'ye kıyasla %5 yükseldi!

Türkiye'deki tehdit ortamına bakıldığında Kaspersky telemetrisi, ülkedeki genel siber tehditlerin sayısının 2023'te 2022'ye kıyasla %5 arttığını gösterdi. Türkiye'deki tehdit ortamını daha ayrıntılı inceleyen araştırmacılar, virüs bulaşmış makinelerden çevrimiçi bankacılığa dair kimlik bilgilerini ve diğer hassas bilgileri toplamak için tasarlanan bankacılık kötü amaçlı yazılım saldırılarının %18 arttığını; kendilerini yasal bilgisayar programları kılığında gizleyen, ancak siber suçlular tarafından kötü amaçlı kodları çalıştırmak için kullanılan Truva atı saldırılarında %9'luk bir artış olduğunu; insanları hassas bilgileri ifşa etmeleri üzere dolandırmak ve kandırmak için sosyal mühendislik kullanan oltalama saldırılarında %9'luk bir artış olduğunu paylaştı. Türkiye ayrıca sistemlerdeki belli bir güvenlik açığından yararlanan istismar saldırılarında %8 oranında artış gördü.

Güvenlik açıklarından kaynaklanan çevrimiçi tehditler bölgede önemli ölçüde bir dalgalanmaya işaret ediyor!

Kaspersky'nin analizine göre, web sayfalarındaki, e-postalardaki veya web hizmetlerindeki güvenlik açıklarından kaynaklanan çevrimiçi tehditler bölgede önemli ölçüde bir dalgalanmaya işaret ediyor. Bölgede çevrimiçi tehditlerden etkilenen en yüksek kullanıcı sayısı Türkiye'de görülürken (%41,8), onu Kenya (%39,2), Katar (38,8) ve Güney Afrika (%35) takip etti. Umman (%23,4) ve Mısır'da (%27,4) daha az kullanıcı saldırılardan etkilenirken, bunu Suudi Arabistan (%29,9) ve Kuveyt (%30,8) takip etti.

“Siber güvenlik ortamı geliştikçe siber tehditler de çeşitlenmeye ve karmaşıklaşmaya devam ediyor”

META Araştırma Merkezi Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Direktörü Amin Hasbini, şunları söyledi: "Siber güvenlik ortamı geliştikçe siber tehditler de çeşitlenmeye ve karmaşıklaşmaya devam ediyor. Bu eğilim özellikle yapay zeka gibi ileri teknolojilerin ortaya çıkması ve META bölgesinde artan jeopolitik ve ekonomik çalkantılar nedeniyle belirgin hale geldi. Bu faktörler toplu olarak siber suçlardaki artışa ve siber saldırıların karmaşıklığının artmasına katkıda bulunuyor."