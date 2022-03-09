Türkiye’deki Rus ve Ukraynalı sayısı artıyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

İçişleri Bakanlığı verilerine göre savaşın başlamasından bu yana Türkiye’ye gelen Ukraynalı sayısı 21 bine yaklaşırken, savaşın uzaması durumunda bu sayının daha da artacağı öngörülüyor.

Türkiye’de ikamet izni ile yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların sayısı da artarak 1 milyon 394 bin 437’ye yükselirken, bu sayı geçen yıl 1 milyon 314 bin 181 olarak kayıtlara geçmişti. Ülkemizde ikamet izni ile yaşayanların ikamet izinlerine göre dağılımında kısa dönem ikamet izni ile bulunanların sayısı 1 milyon 36 bin 586.

Yabancıların 124 bin 333’ü öğrenci ikamet izni, 92 bin 586’sı ise aile ikamet izni ile Türkiye’de yaşıyor. Türkiye’de ikamet izni ile bulunan vatandaşların uyruklarına göre dağılımında ilk 10 ülke arasında Rusya 71 bin 968 vatandaşla 6’ncı sırada yer alıyor. Kısa dönem ikamet izinli Rusya uyruklu vatandaş sayısı ise 55 bin 661.

Ukrayna vatandaşları aile ikamet izni ile Türkiye'de

Türkiye’de bulunan Ukraynalı vatandaşlar ise en çok evlilik yoluyla aile ikamet izni ile Türkiye’de bulunuyor. Aile ikamet izni ile Türkiye’de bulunan Ukrayna uyruklu vatandaşların sayısı 6 bin 363 olarak kayıtlarda yer alırken, Rusya uyruklu aile ikamet izni alan vatandaşların sayısı ise 6 bin 785. İçişleri Bakanlığı, Ukrayna’da yaşanan saldırılar öncesinde Türkiye’ye yasal olarak giriş yapmış ancak çıkış yapamayan Ukrayna vatandaşlarının, ikamet izin sürelerinin uzatılmasına ilişkin kolaylıklar sağlıyor. Ukraynalılar bulundukları ilin valiliklerine başvurarak ikamet sürelerini yeniden düzenletebiliyor.

Türkiye'ye teşekkür ediyoruz

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türk vatandaşlarının yanı sıra Kırım Tatar, Ahıska, Azeri ve Türkmenlerin Türk Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Türkiye’ye getirilmesine devam ediliyor.

Kiev, Harkiv, Odessa gibi kentlerde yaşayan Azerbaycan vatandaşı 300 kişi dün 7 otobüsle Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Başkent Kiev'de bilgisayar mühendisliği eğitimi alan Safali Sadıkov, "Sınırlarda bekleyenler yerler çok zor durumda. Bizi oradan kurtaran Türkiye’ye teşekkür ederiz" dedi. Kamuran Salamoğlu ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür ettiklerini belirterek "Türk birliği tarihe hak olunsun, ebedi olsun” dedi.