Türkiye'deki o şirket ünlü teknoloji devini satın aldı: Yüzde 65 hisse onayıyla birleşti! Kararını verdi

Sabancı Holding'in Hollanda merkezli iştiraki Dx Technology Services and Investment BV (DxBV), bu işlemi 23 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirdi. Alım, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bir açıklama ile duyuruldu.

Bu satın almanın ardından, DxBV, Bulutistan’ın yönetim kurulundaki 5 üyeden 4’ünü belirleme hakkına sahip olacak. Ayrıca, Bulutistan’ın sermayesinin yüzde 10,5’ine denk gelen 177,3 bin TL nominal değerindeki paylar, Sabancı Holding'in Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'ye ait Sabancı Ventures fonunun kontrolünde bulunuyor.

Sonuç olarak, Sabancı Holding’in Bulutistan’daki toplam dolaylı ortaklık payı, DxBV ve Sabancı Ventures aracılığıyla yüzde 75,5’e yükseldi. Bu alım, Bulutistan’ın Sabancı Holding’in finansal raporlarında konsolide edilmesini sağlayacak.