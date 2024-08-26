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Ekonomi Türkiye'deki o şirket ünlü teknoloji devini satın aldı: Yüzde 65 hisse onayıyla birleşti! Kararını verdi
Ekonomi

Türkiye'deki o şirket ünlü teknoloji devini satın aldı: Yüzde 65 hisse onayıyla birleşti! Kararını verdi

Yeniakit Publisher
2024-08-26 23:20:00 - 2024-08-27 00:00:50
Türkiye'deki o şirket ünlü teknoloji devini satın aldı: Yüzde 65 hisse onayıyla birleşti! Kararını verdi

Sabancı Holding, teknoloji sektöründe önemli bir hamle yaparak Bulutistan'ın (ICT Bulut Bilişim A.Ş.) yüzde 65 hissesini 39 milyon dolara satın aldı. Birleşmeye onay kararı verildi!

Sabancı Holding'in Hollanda merkezli iştiraki Dx Technology Services and Investment BV (DxBV), bu işlemi 23 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirdi. Alım, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bir açıklama ile duyuruldu.

Bu satın almanın ardından, DxBV, Bulutistan’ın yönetim kurulundaki 5 üyeden 4’ünü belirleme hakkına sahip olacak. Ayrıca, Bulutistan’ın sermayesinin yüzde 10,5’ine denk gelen 177,3 bin TL nominal değerindeki paylar, Sabancı Holding'in Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'ye ait Sabancı Ventures fonunun kontrolünde bulunuyor.

Sonuç olarak, Sabancı Holding’in Bulutistan’daki toplam dolaylı ortaklık payı, DxBV ve Sabancı Ventures aracılığıyla yüzde 75,5’e yükseldi. Bu alım, Bulutistan’ın Sabancı Holding’in finansal raporlarında konsolide edilmesini sağlayacak.

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