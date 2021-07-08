Türkiye'deki laikçilerin gözü yaşlı! Türk sporcu müstehcen kıyafetinden dolayı ABD'de uçağa alınmadı

ABD'de yaşayan Türk sporcu Deniz Saypınar, müstehcen kıyafeti dolayısıyla Teksas'ta uçağa alınmadığını söyledi. Türkiye'de özgürlüğün olmadığı iddiasıyla yakın zamanda ABD'ye taşınan Saypınar, "Beni Amerika Birleşik Devletleri'nde resmen ama resmen bu şortu giydiğim için almadılar uçağa." ifadelerini kullandı.

'Özgürlük' gerekçesiyle ABD'ye taşınmıştı

ABD'de yaşayan Türk vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar, yakın zamanda Türkiye'de özgür olmadığı iddiasıyla ABD'ye taşınmıştı. Açılıp saçılmayı 'özgürlük' olarak gören ve her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Saypınar, açık kıyafeti dolayısıyla Teksas'ta uçağa alınmadı.

Sosyal medya hesabından yaşadığı durumu anlatan Saypınar, Texas Havalimanı'ndan Miami'ye giden uçağa alınmadığını söyledi.

Müstehcen kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı

Sosyal medya hesabından başına gelen durumu anlatan milli sporcu Deniz Saypınar, "İslam ülkesinden taşındım çünkü kadınlar ikinci ya da üçüncü hatta sınıfsız bir şekilde yaşıyorlardı. Ancak burada da yine bu yaşanıyor. Kendimi gücenmiş hissediyorum. Beni Amerika Birleşik Devletleri'nde resmen ama resmen bu şortu giydiğim için almadılar uçağa." dedi.

Özgürlük mavalıyla gittigi ABD'de uçaktan kovulan ve 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açıklama yapan Deniz Saypınar, Türkiye'yi ve İslam'ı hedef aldı.

Yine Türkiye'yi hedef aldı

Saypınar, sosyal medya hesabından, "İslam ülkesinden taşındım çünkü kadınlar ikinci ya da üçüncü hatta sınıfsız bir şekilde yaşıyorlardı. Ancak burada da yine bu yaşanıyor. Kendimi gücenmiş hissediyorum. Beni Amerika Birleşik Devletlerinde resmen ama resmen bu şortu giydiğim için almadılar uçağa." dedi.

"Kadınlığımı göstermeyi seviyorum"

"Türkiye'de büyüdüm. Bu ülkede şeriat yok ancak İslam yanlısı bir ülke. Ben kadınım ve kadınlığımı göstermeyi seviyorum, Ne giyeceğimi bilecek kadar medeniyim." diyerek çıplaklığı 'medeni' olarak lanse eden Saypınar şu ifadeleri kullandı:

"Burada kadınlara, biseksüellere, translara ya da geylere yapılan baskı çok fazla. Burada işinizden ya da motivasyonunuzdan bahsetmiyorum, direkt olarak hayatınızdan bahsediyorum. Bu nedenle cinsiyetinizden dolayı bir sınıfa ait olmadığımız bir ülkeye taşındım. Belki Türkiye tatil ya da seyahat için iyi ancak yaşamak için çok zor. Hiçbir şekilde kot şort giydiğim için tehdit edilmemeliyim. Kendinizle ilgili herhangi bir söz hakkına sahip değilseniz hayvandan ne farkınız kalır?"



