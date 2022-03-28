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Gündem Türkiye'deki kritik görüşmede geri sayım başladı! Ukrayna heyeti İstanbul'da
Gündem

Türkiye'deki kritik görüşmede geri sayım başladı! Ukrayna heyeti İstanbul'da

Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla yarın 10.30’da Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılacak Rusya-Ukrayna müzakereleri için Ukrayna heyeti de İstanbul’a geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 22:45:00 - 2022-03-28 22:49:18
Türkiye'deki kritik görüşmede geri sayım başladı! Ukrayna heyeti İstanbul'da

Türkiye'nin arabulucu olduğu Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacak olan Ukrayna heyeti İstanbul'a geldi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birinci ay geride kalırken, bir yandan da barış süreci müzakereler devam ediyor. Bu kapsamda iki ülke heyetleri yarın İstanbul’da bir araya gelecek.

Ukrayna heyeti İstanbul'a iniş yaptı

Rusya heyeti gündüz saatlerinde İstanbul’a gelerek konaklayacağı otele geçerken, Ukrayna heyetini taşıyan uçak ise saat 22.00 sıralarında Atatürk Havalimanına iniş yaptı.

Genel Havacılık Terminaline yanaşan uçaktan inen Ukrayna heyeti, kendilerini bekleyen konsolosluk yetkilileri tarafından karşılandı.

Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya gelecekler

Araçlara binen heyeti, konaklayacağı otele hareket etti. Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya gelmesi bekleniyor.

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