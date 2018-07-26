Türkiye'deki komünistler solcu lider Çipras'ı 'gerici' ilan etti!

YENİAKİT.COM.TR - Yunanistan'ın komünist lideri Aleksis Çipras'ın 2015'te başbakan olmasıyla Türkiye'deki komünistler büyük sevinç yaşamıştı. Türkiye'de de aynı şekilde iktidara geleceklerini iddia eden solcular, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Yunanistan'daki yangınla ilgili bir açıklama yapan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), zamanında öve öve bitiremedikleri solcu lider Çipras'a 'gerici' dedi.

HKP'den yapılan açıklamada, Yunanistan'daki acının yüreklerini dağladığını ifade ederken, "Ve çok iyi biliyoruz ki Yunanistan’daki bu katliamın asıl sebebi, gerici SYRIZA-ANEL Hükümetinin “özelleştirme”, “kemer sıkma” adı altında uyguladığı halk düşmanı politikalardır." ifadelerinde bulundu.