Türkiye'deki İhvan üyeleri ev hapsine mi alındı? İhvan'dan önemli açıklama
Al-Ain Al İhabariy'ın Türkiye'de bulunan İhvan üyeleriyle ilgili iddialarına İhvan'dan yalanlama geldi.
İhvan sözcüsü Talat Fehmi, Türkiye'de bulunan İhvan üyelerinin ev hapsine alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade ederken Türkiye'nin mazlumları koruma noktasında insani ilkelere sahip olduğunu vurguladı.
Al-Ain Al İhabariy, Kahire ve Ankara arasında 'terör örgütü üyesi' olmakla suçlanan 15 İhvan liderinin teslim edilmesine ilişkin görüşmeler yapıldığını ve Türkiye'nin ülkede bulunan İhvan liderlerini ev hapsine aldığını iddia etmişti.
Türkiye ve Mısır’ın sivil hükümetin devrildiği 2013 askeri darbe sonrası kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması için yürütülen istişarelerin ikinci turunun 7-8 Eylül’de Ankara’da yapılacağı bildirilmişti.
Kaynak: Doğru Haber Gazetesi