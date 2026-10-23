Hafter cephesinden Türkiye lehine tarihi dönüş! Doğu Akdeniz kararı İsrail’i küplere bindirdi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik hamlelerinden biri olan Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatta dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Libya'nın doğusunda Halife Hafter'in etkin olduğu bölgede faaliyet gösteren Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını oy birliğiyle onayladı.

Karar, yalnızca Libya açısından değil Doğu Akdeniz'deki güç dengeleri bakımından da kritik önem taşıyor.

HAFTER CEPHESİ 2020'DEKİ KARARINDAN DÖNDÜ

Kararın en dikkat çekici taraflarından biri ise Libya'nın doğusundaki yönetimin geçmişte Türkiye ile yapılan anlaşmaya karşı çıkmış olması.

Temsilciler Meclisi, Türkiye ile imzalanan iki mutabakat zaptının onaylanmasını reddeden 2020 tarihli kararını da iptal etti.

Böylece yıllar önce Ankara'nın Libya politikasının karşısında konumlanan doğudaki siyasi yapı, Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatında tarihi bir dönüş yapmış oldu.

DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENDİ

Türkiye ile BM tarafından tanınan Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 2019'da imzalanan mutabakat, iki ülkenin Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını öngörüyordu.

Anlaşma, imzalandığı günden itibaren Doğu Akdeniz'deki enerji ve deniz yetki alanı hesaplarını doğrudan etkileyen en önemli diplomatik hamlelerden biri oldu.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin de mutabakata onay vermesiyle Ankara açısından yıllardır devam eden önemli bir siyasi ihtilaf da aşılmış oldu.

KARAR ÇIKTI, TEL AVİV'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki konumunu güçlendiren gelişmenin ardından Siyonist işgal rejiminden dikkat çeken bir açıklama geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisinin kararını kınadığını açıkladı.

Tel Aviv yönetimi, Türkiye-Libya anlaşmasının bölgedeki yakın müttefiklerinin egemenlik haklarını ihlal ettiğini öne sürdü.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDILAR

İsrail Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“İsrail, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Mutabakat Muhtırası'nı onaylama kararını şiddetle kınıyor. Bu anlaşma, bölgedeki yakın müttefiklerimizin egemenlik haklarını ihlal ediyor.”

Tel Aviv yönetimi bununla da yetinmeyerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını hedef aldı ve Ankara'nın bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını öne sürdü.

HAFTER CEPHESİNDE ANKARA'YA DOĞRU TARİHİ DEĞİŞİM

Ortaya çıkan tablo, Libya'daki siyasi dengelerin Türkiye açısından geldiği noktayı da gösterdi.

2019'daki mutabakatın ardından Ankara'ya karşı sert bir çizgide bulunan Libya'nın doğusundaki siyasi yapı, yıllar sonra Türkiye ile yapılan deniz yetki alanları anlaşmasını kabul etti.

Üstelik kararın oy birliğiyle alınması, değişimin boyutunu daha da dikkat çekici hale getirdi.

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları, deniz yetki alanları ve jeopolitik nüfuz mücadelesinin sürdüğü bir dönemde gelen kararın Tel Aviv'de oluşturduğu rahatsızlık ise İsrail Dışişleri Bakanlığının açıklamasına açık biçimde yansıdı.

Türkiye-Libya hattındaki yeni dönem, Doğu Akdeniz'deki dengelerin yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor.