Fon soruşturmasında çember daralıyor! 11 tutuklama, Nusret Altınbaş dahil 5 kişi aranıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmalarında sıcak gelişmeler yaşandı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 31 şüpheliden 16'sının sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, 11 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

11 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tutuklanan isimler şöyle:

Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Ahmet Haluk Güner, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi ve Ümit Yılmaz.

Şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Zuhal Topaloğlu ve Yasemin Yılmaz hakkında ise “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Gözaltındaki diğer 15 şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

NUSRET ALTINBAŞ DA ARANIYOR

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer ayağını ise henüz yakalanamayan şüpheliler oluşturuyor.

Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin arandığı öğrenildi.

Nusret Altınbaş'ın kardeşi İnan Altınbaş ise operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre diğer aile fertlerinin mal varlıkları hakkında da dondurma tedbiri uygulandı.

4 ŞİRKETİN PAYLARI MERCEK ALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının daha önce yaptığı açıklama, soruşturmanın kapsamını da ortaya koydu.

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulunun ilettiği raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda bazı şirketlerin paylarına ilişkin işlemler incelemeye alındı.

İncelenen şirketler şöyle sıralandı:

Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL).

Başsavcılık, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ile SPK tarafından gönderilen raporların değerlendirilmesi sonucunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı.

PORTFÖY VE YATIRIM ŞİRKETLERİNDEN ÇOK SAYIDA İSİM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yatırım, portföy yönetimi ve finans sektöründe görev yapan çok sayıda isim gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Alnus Yatırım, Atlas Portföy, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Tera Portföy ile bağlantılı yönetici ve çalışanlar hakkında işlem yapıldı.

Pirnus Yapı Gayrimenkul AŞ Fatih Şubesi Müdürü Çetin Genç ile eski bürokrat Eren Yeşilyurt da soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

SORUŞTURMA GENİŞLEYEREK SÜRÜYOR

Son kararlarla birlikte soruşturmanın ilk tutuklama bilançosu da ortaya çıktı.

11 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. 15 kişinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Nusret Altınbaş dahil aranan şüphelilere yönelik çalışmalar da sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturmanın ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle devam ettiğini bildirdi.