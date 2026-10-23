“Durumu çok kritik” deniliyor! Ünlü şarkıcı ikinci defa entübe edildi

Ercan, Nev’in sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek sevenlerinden dua istedi. Menajer, şarkıcının yoğun kanaması nedeniyle kan ihtiyacı olduğunu da açıkladı. Ercan, “Merhaba dostlar, dün gece Nev tekrar entübe edildi. Durum çok kritik, dualarınızı eksik etmeyin. Yoğun kanaması olduğu için kan ihtiyacı oluyor. 0 pozitif olup herhangi bir problemi olmayan arkadaşları Çam ve Sakura Hastanesi’nde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.