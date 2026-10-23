  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Hedefte 8 şirket var Her tahminleri tutuyordu: Ünlü banka doların iki ay sonra kaç para olacağını açıkladı Çeçenistan'ın kukla lideri Kadirov yine yapacağını yaptı! Ünlü İslami davetçi şehid edildi Sağanak yağış fena geliyor! Meteoroloji'den birçok ile 'su baskını' uyarısı! İhsan Şenocak'tan Salah tepkisi: Derhal buna son verin, Allah'ın gazabını üzerimize çekeceksiniz Net rakam verildi: İşte yeni asgari ücret “Durumu çok kritik” deniliyor! Ünlü şarkıcı ikinci defa entübe edildi Cebimizdeki tehlike 2027’de tarih oluyor! Bakan Fatih Kacır tüm Türkiye’ye müjdeyi verdi Altın fiyatlarında sert düşüş! Son 2 ayın dip seviyesinde Mahmud Abbas kararını verdi, Türkiye düşmanlarını sevindirecek: Üzücü hamleye hazırlanıyor
Gündem
5
Yeniakit Publisher
"Durumu çok kritik" deniliyor! Ünlü şarkıcı ikinci defa entübe edildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Durumu çok kritik” deniliyor! Ünlü şarkıcı ikinci defa entübe edildi

Şarkıcı Nev, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine ikinci kez entübe edildi. Menajeri İlker Ercan, “Durum çok kritik” diyerek 0 Rh pozitif kan bağışı ve dua çağrısında bulundu.

#1
Foto - "Durumu çok kritik" deniliyor! Ünlü şarkıcı ikinci defa entübe edildi

“Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” şarkılarıyla tanınan Nev’in sağlık durumu ağırlaştı. Yeniden entübe edilen şarkıcının menajeri İlker Ercan, durumunun kritik olduğunu belirterek 0 Rh pozitif kan bağışı için çağrıda bulundu.

#2
Foto - "Durumu çok kritik" deniliyor! Ünlü şarkıcı ikinci defa entübe edildi

Nevzat Doğansoy, 3 Eylül’de yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Bir süre entübe edilen şarkıcı, daha sonra solunum cihazından ayrılmıştı. Nev’in menajeri İlker Ercan, sanatçının yeniden entübe edildiğini duyurdu.

#3
Foto - "Durumu çok kritik" deniliyor! Ünlü şarkıcı ikinci defa entübe edildi

Ercan, Nev’in sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek sevenlerinden dua istedi. Menajer, şarkıcının yoğun kanaması nedeniyle kan ihtiyacı olduğunu da açıkladı. Ercan, “Merhaba dostlar, dün gece Nev tekrar entübe edildi. Durum çok kritik, dualarınızı eksik etmeyin. Yoğun kanaması olduğu için kan ihtiyacı oluyor. 0 pozitif olup herhangi bir problemi olmayan arkadaşları Çam ve Sakura Hastanesi’nde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - "Durumu çok kritik" deniliyor! Ünlü şarkıcı ikinci defa entübe edildi

Yoğun bakımda tedavisi süren Nev için daha önce karaciğer nakli ihtimali de gündeme gelmişti. Sanatçının tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hani kibir, hani tersleme, hani despotluk?
Gündem

Hani kibir, hani tersleme, hani despotluk?

Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik “kibirli, eleştiriye..
Olayı gizleyen okul yönetimine tepkiler çığ gibi: Ahlaksız öğretmen fuhuştan tutuklandı
Gündem

Olayı gizleyen okul yönetimine tepkiler çığ gibi: Ahlaksız öğretmen fuhuştan tutuklandı

Ankara’da bir özel okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D. adlı ahlaksız, uyuşturucu temini ve fuhuşa aracılık etmek suçundan tutuklan..
İran'da sıcak saatler! Patlama sesleri duyuldu
Dünya

İran'da sıcak saatler! Patlama sesleri duyuldu

İran basını sıcak gelişmeyi "Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu" ifadeleriyle duyurdu.
Öğrenince ‘Beni günaha sokmayın’ diyerek sinirlenmiş! Yıldız Tilbe faiz parasını garibanlara dağıtmış!
Gündem

Öğrenince ‘Beni günaha sokmayın’ diyerek sinirlenmiş! Yıldız Tilbe faiz parasını garibanlara dağıtmış!

Televizyoncu Seray Sever, Yıldız Tilbe'nin bankadaki milyonlarının haberi olmadan faize yatırıldığını öğrenince ‘Beni günaha sokuyorsunuz’ d..
Başörtülü hakime nefret kusan 28 Şubat artığı avukatın yargılandığı davada karar çıktı: Madalya da taksaydınız!
Gündem

Başörtülü hakime nefret kusan 28 Şubat artığı avukatın yargılandığı davada karar çıktı: Madalya da taksaydınız!

14 Mayıs 2024’te uyuşturucu baronunun , "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı davada hakimin başörtülü olduğu..
Yardım istiyordu, meğer eşinin 2 aracı varmış! ‘Çocuğum hasta’ diyerek vicdanları sızlattı bakın ortaya ne çıktı!
Aktüel

Yardım istiyordu, meğer eşinin 2 aracı varmış! ‘Çocuğum hasta’ diyerek vicdanları sızlattı bakın ortaya ne çıktı!

Bilecik’te 'Çocuğum hasta' diyerek elindeki dergiyi satmaya çalışan kişi, zabıta ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan incelemede çiftin enge..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23