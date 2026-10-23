“Durumu çok kritik” deniliyor! Ünlü şarkıcı ikinci defa entübe edildi
Şarkıcı Nev, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine ikinci kez entübe edildi. Menajeri İlker Ercan, “Durum çok kritik” diyerek 0 Rh pozitif kan bağışı ve dua çağrısında bulundu.
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Şarkıcı Nev, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine ikinci kez entübe edildi. Menajeri İlker Ercan, “Durum çok kritik” diyerek 0 Rh pozitif kan bağışı ve dua çağrısında bulundu.
“Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” şarkılarıyla tanınan Nev’in sağlık durumu ağırlaştı. Yeniden entübe edilen şarkıcının menajeri İlker Ercan, durumunun kritik olduğunu belirterek 0 Rh pozitif kan bağışı için çağrıda bulundu.
Nevzat Doğansoy, 3 Eylül’de yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Bir süre entübe edilen şarkıcı, daha sonra solunum cihazından ayrılmıştı. Nev’in menajeri İlker Ercan, sanatçının yeniden entübe edildiğini duyurdu.
Ercan, Nev’in sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek sevenlerinden dua istedi. Menajer, şarkıcının yoğun kanaması nedeniyle kan ihtiyacı olduğunu da açıkladı. Ercan, “Merhaba dostlar, dün gece Nev tekrar entübe edildi. Durum çok kritik, dualarınızı eksik etmeyin. Yoğun kanaması olduğu için kan ihtiyacı oluyor. 0 pozitif olup herhangi bir problemi olmayan arkadaşları Çam ve Sakura Hastanesi’nde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Yoğun bakımda tedavisi süren Nev için daha önce karaciğer nakli ihtimali de gündeme gelmişti. Sanatçının tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde devam ediyor.
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