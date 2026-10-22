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Dünya İran Meclis Başkanı Kalibaf’dan ABD’ye Matrix'li gönderme: Mavi ya da kırmızı yok! 10 hap var ve hepsi kapkara!
Dünya

İran Meclis Başkanı Kalibaf’dan ABD’ye Matrix'li gönderme: Mavi ya da kırmızı yok! 10 hap var ve hepsi kapkara!

Yeniakit Publisher
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İran Meclis Başkanı Kalibaf’dan ABD’ye Matrix'li gönderme: Mavi ya da kırmızı yok! 10 hap var ve hepsi kapkara!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD yönetimi ve halkına seslenerek, İran'la olası bir savaşın ABD'ye fayda sağlamayacağını aksine ağır sonuçlara yol açacağını söyledi. Kalibaf, ünlü Matrix filmindeki mavi ya da kırmızı hapı seçme sahnesine gönderme yaptığı paylaşımda "10 hapın tamamı var ve hepsi kötü; kırmızı veya mavi yok, hepsi kapkara. Hiçbirini seçmek zorunda değilsiniz ancak seçerseniz hepsini birden almış olacaksınız" ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, X sosyal medya platformundaki hesabından "Matrix" filminden bir görsel kullanarak yaptığı paylaşımda İran'la savaşın olası sonuçlarına dikkati çekti.

İran'la savaşın kendilerine fayda sağlayacağını düşünenlerin yanıldığını savunan Kalibaf, "borsaların çökmesinden savaş uçaklarının düşürülmesine, borçların artmasından enflasyonun yükselmesine ve hayatını kaybeden askerlerin sayısındaki artışa kadar en az 10 olumsuz sonuçla karşılaşılacağını" kaydetti.

HİÇBİRİNİ SEÇMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Kalibaf, bu sonuçların Amerikan toplumu açısından ağır olacağını belirterek ABD'lilerin böyle bir yolu seçmek zorunda olmadığını ancak bu yönde karar vermeleri halinde sonuçlarına katlanmaları gerekeceğini ifade etti.

ABD'lilere mevcut durumu sorgulama ve sonuçsuz bir çatışmadan uzak durma çağrısı yapan Kalibaf, "10 hapın tamamı kötü; kırmızı veya mavi yok, hepsi kapkara ve hiçbirini almak zorunda değilsiniz ancak alırsanız hepsini birden almış olacaksınız; üretilmiş matrisi kırıp çıkın" ifadelerini kullandı.

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