Türkiye'deki feministler cinayeti savunurken ABD bile artık kürtajı yasakladı!
Türkiye'deki feministler, milli ve manevi değerlerimize isyan edip, "Sevişirim evlenmem, hamile kalırım doğurmam." şeklinde ahlak dışı ifadeler kullanarak bebek katli kürtajı savunurken, ABD bile tarihi hatasını 49 yıl sonra anlayarak, "kürtaj hakkını" anayasadan çıkarttı.
Yeniakit.com.tr
Amerikan Yargıtay'ı, kürtajın anayasal hak olduğuna ilişkin 1973 tarihli kararı resmen iptal etti.
Türkiye'deki feministler, bebek cinayetini hak olarak savunurken, örnek aldıkları Batı bile, vicdan dışı uygulamayı anayasasından çıkarttı.
ABD'de, "Roe, Wade’e Karşı Davası" olarak bilinen ve 1973’te kürtajın bir anayasal hak olduğuna ilişkin verilen kararla kürtajı ülke genelinde temel hak haline getiren uygulama iptal edildi.
Öte yandan ABD’li Yargıtay üyelerinin büyük çoğunluğunun, kararın iptaline ilişkin oy kullandığı öğrenildi.
Türkiye'deki feministler bebek cinayetini ahlaksızca sözlerle savunuyor!