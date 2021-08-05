Türkiye'deki bazı gazetecileri besleyen İsveç fena yakalandı

İsveç'in, İsveç Enstitüsü ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Kurulu (Sida) aracılığıyla Türkiye'de Ruşen Çakır'ın Medyascope, Hasan Cemal'in P24 ve Bianet'e milyonlarca dolar aktardığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca, ne olduğu belli olmayan bir derneğe benzeyen, 'Dijital Medya Araştırmaları Derneği'ne' 1 milyon dolar para aktaracağı da ortaya çıktı.

İki Rus komedyen, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye telefon şakası yapıyor ve Bakan Linde'de eteğindeki taşları döküyor. Rus komedyenler Rus muhalif lider Navalni’nin eşi ve yardımcısı şeklinde İsveçli bakanı arıyor.

Rus komedyenler, ''Sormaktan biraz utanıyorum, Rusya'da demokratik örgütlerimiz için paraya ihtiyacımız var. İsveç'in bize, örneğin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Kurulu (Sida) aracılığıyla yardım etmesi harika olurdu'' diye soruyor.

İsveç'in kirli ilişkileri

Rusya’da derneklerin, vakıf ve yardım kuruluşlarının yurt dışından finanse edilmesi yasak olmasına rağmen, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, önümüzdeki 5 yıl içinde Rusya'daki farklı derneklere 38 milyon avro yardım yapacaklarını söylüyor.

Linde, Navalni’nin eşini uyararak, ''Sizinle Büyükelçilik üzerinden irtibat kuralım'' ifadelerini kullanıyor.

İsveç'teki milyonlarca doların yasadışı yollardan, Ukrayna veya Baltıklar üzerinden Rusya'ya sokulduğu gözüküyor.