Türkiye'deki 950 bin epilepsi hastası ehliyet düzenlemesini bekliyor

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Türkiye'de sayıları yaklaşık 950 bin olan epilepsi hastaları, 5 yıl nöbet geçirmemeleri durumunda, ilaç kullansalar da ehliyet almalarına imkan tanıyacak düzenlemenin hayata geçirilmesini bekliyor.

Epilepsi hastalığıyla 25 yıl mücadele veren ve geçirdiği beyin ameliyatıyla bu rahatsızlığı yenmeyi başaran Epilepsi ve Yaşam Platformu Başkanı Ebru Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, platform olarak Türkiye'deki yaklaşık 950 bin hastayı temsil ettiklerini ifade etti.

Öztürk, epilepsi hastalarının engel derecelerinin nöbet sayısı, tipi, sıklığı gibi faktörler dikkate alınarak belirlenmesi ve hastalığı yenen kişilerin ehliyet alma konusundaki problemlerinin giderilmesi için mücadele verdiklerini anlatarak, konuyla ilgili taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarına ilettiklerini söyledi.

Epilepsi hastalarının engel derecelerinin, hala ilgili kurulda kan tahlili, röntgen gibi görüntüleme sonuçlarına göre belirlendiğini aktaran Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada engel derecesi belirlenemeyen tek hastalık epilepsi. Ne engelli ne de engelsiz kategorisindeyiz. Çünkü epilepsi nöbetleri senede bir kere gelip, bir dakika sürebiliyor ve bunun yılda bir kez çekilen EEG'de gözükmesi çok büyük bir şans. Bu sebeple tam olarak engel oranının belirlenmesi mümkün olmuyor. Fakat kurullarda hastanın doktorundan da bilgi alarak epikriz raporlarından çok doktorunun raporu, hastanın durumuna göre nöbet sayısı, tipi, sıklığı gibi faktörler de dikkate alınırsa daha sağlıklı bir engel oranı belirlenebilir. Biz bunu talep ediyoruz."

- "Nöbet geçirmemiş epilepsi hastalarının ehliyeti ilaç kullandıkları için iptal edilecek"

Epilepsi hastalarının en büyük taleplerinden birinin de ehliyet almakla ilgili olduğunu vurgulayan Öztürk, 2015'te yapılan düzenlemeyle 5 yıl nöbet geçirmeyen ve ilaç kullanmayan epilepsi hastalarına ehliyet verilebildiğini anımsattı.

Öztürk, "Nöbetleri bitmiş, 5 yıldır nöbet geçirmeyen ama ilaç kullanmaya devam eden epilepsi hastalarına da ehliyet verilmesini talep ediyoruz. Tıpkı şeker, tansiyon hastaları gibi düzenli ilaç kullanan epilepsi hastaları da araba kullanabilir. Bunun araç kullanmaya engel bir yanı yok." diye konuştu.

İngiltere ve ABD'de 1,5 yıl nöbet geçirmeyen epilepsi hastalarına ehliyet verildiğini ama Türkiye'de hastalar olarak da bu sürenin 5 yıl olarak belirlenmesini desteklediklerini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl ehliyetlerin yenilenme süreci tamamlanacak. Bu aşamada nöbet geçirmemiş epilepsi hastalarının ehliyeti sırf ilaç kullandıkları için iptal edilecek. Örneğin, 21 yıldır, 14 yıldır nöbet geçirmeyen fakat ömür boyu ilaç kullanması gereken, son derece sağlıklı üyelerimiz var. İkisi de iş hayatında çok başarılı kişiler ama ehliyetlerini kaybederlerse işlerini de kaybedecekler. Bu konuda sesimizin duyulmasını istiyoruz. İlaç kullanmaları, araba kullanmaları önünde bir engel değil, hepsi sağlıklı kişiler."

Epilepsi ve Yaşam Platformu Başkanı Ebru Öztürk, engel derecelerinin belirlenmesi ve ehliyetle ilgili düzenlemelere ilişkin taleplerini iletebilmek için ilgili bakanlık yetkilileriyle bir araya gelmek istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tek istediğimiz sesimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza, yetkili kişilere duyurabilmek ve 950 bin kişinin yaşadığı sıkıntıların çözüme kavuşturulmasını sağlamak. Yaşadığımız sıkıntılar, talep ve önerilerimize ilişkin 29 Temmuz Çarşamba günü Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuruda bulunacağız."















