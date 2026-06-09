Türkiye’de Yılın Otomobili için geri sayım başladı!

“Türkiye’de Yılın Otomobili” (TYO) yarışmasında heyecan sona yaklaşıyor. Yarışma kapsamında ana ödülün yanı sıra tasarım, inovasyon, lansman ve premium kategorilerinde de en iyiler seçilecek. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyeleri, söz konusu kategorilerde oylarını online olarak kullanmaya başladı.

ZF Aftermarket ana destekçiliğinde; arabam.com, Bridgestone, Shell Helix Motor Yağları ve TOSFED İstanbul Park katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, ana kategorinin yanı sıra “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovatif Projesi”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” kategorilerinin adayları şunlar oldu:

Yılın tasarımı adayları

Alpine A290”, “BMW iX3”, “Honda Prelude”, “Skoda Enyaq Coupe”, “Renault Clio 6”, “Volkswagen T-Roc” ve “Volvo EX3”0 modelleri “Yılın Tasarımı” kategorisinde yarışacak.

Yılın basın lansmanı adayları

Suzuki S-Cross ve Vitara Black Edition Mardin lansmanı, Hyundai EV Tech Day İzmit Fabrika etkinliği, Skoda Tech Day organizasyonu, Hyundai EV Ailesi Buluşması Göcek etkinliği, Volkswagen T-Roc Kapadokya lansmanı ve Renault 5 İstanbul lansmanı “Yılın Basın Lansmanı” kategorisinde aday gösterildi.

Yılın Premium Otomobili adayları

Rolls-Royce Ghost, BMW iX3, Mercedes-Benz GLA, Volvo EX30, Honda Prelude, Audi A6, Ferrari Amalfi ve Porsche Macan modelleri “Yılın Premium Otomobili” kategorisinde yarışacak.

Yılın İnovatif Projesi adayları

BMW iX3 Panoramic Vision, Mercedes-Benz’in 2 vitesli şanzıman teknolojisi, Hyundai IONIQ 9’un UV-C sterilizasyon özellikli ön saklama alanı ve Ford SYNC Move teknolojisi ise “Yılın İnovatif Projesi” kategorisinde değerlendirmeye alındı.

"Otomotiv Gazetecileri Derneği " için 7 finalist yarışıyor

OGD üyeleri, Şubat 2025 – Şubat 2026 döneminde Türkiye pazarında satışa sunulan yeni modeller arasından finale kalan BMW iX3, BYD Sealion 7, Citroën C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve Togg T10F modellerini geçtiğimiz ay TOSFED İstanbul Park’ta gerçekleştirilen test sürüşlerinde detaylı şekilde değerlendirmişti.

Türkiye otomotiv sektörünün en prestijli ödülleri arasında gösterilen yarışmada kazananlar, OGD üyelerinin puanlamaları sonucunda belirlenecek. “Türkiye’de Yılın Otomobili 2026” ödülleri 23 Haziran’da düzenlenecek törende sahiplerini bulurken, gecede ayrıca “Jüri Özel Ödülü” de takdim edilecek.