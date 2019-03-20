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Türkiye’de yılda 100 bin tona yakın kahve tüketiliyor

Son 5 yılda toplam kahve tüketiminin yüzde 13,2 artış gösterdiği Türkiye’de, kişi başına yılda 1 kilodan fazla kahve düşüyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:49
Türkiye’de yılda 100 bin tona yakın kahve tüketiliyor

Son 5 yılda toplam kahve tüketiminin yüzde 13,2 artış gösterdiği Türkiye’de, kişi başına yılda 1 kilodan fazla kahve düşüyor.



Uluslararası Kahve Organizasyonu’nun (ICO) hazırladığı Dünya Kahve Tüketim Raporu 2018 açıklandı. Ülkelerin kahve tüketimlerini inceleyen Online PR Ajansı B2Press’in derlediği verilere göre; Türkiye’de son 5 yılda yüzde 13,2 artış gösteren kahve tüketimi, 93,9 bin tona ulaştı. Listenin başında yıllık 1,5 milyon tonla ABD gelirken, ikinci sırada 1,3 milyon tonla Brezilya ve üçüncü sırada 465 bin tonla Japonya yer aldı.


Avrupa Birliği ülkelerinde toplam 2,6 milyon ton kahve tüketilirken, kişi başı yıllık 12 kilogramı aşan kahve tüketimiyle Finlandiya dünyanın zirvesine yerleşti. Kahve tutkunu Finlandiya’yı, Avrupa’nın en soğuk ülkeleri İsveç, Norveç, İzlanda ve İsviçre izledi. 2018 yılında Türkiye’de ise ilk defa kahve tüketimi kişi başı yıllık 1 kilogramı aşarak 1,1 kilograma ulaştı.



Dünyanın en pahalı kahvesi Doha’da, İstanbul ise 71’inci sırada


İsviçre merkezli finansal danışmanlık şirketi UBS’nin yayınladığı satın alma endeksi verilerini inceleyen B2Press, İstanbul’da bir fincan kahvenin ortalama fiyatının 1,41 dolar olduğunu açıkladı. İstanbul bu fiyatla, dünyanın en pahalı kahve içilen şehirler listesinde 71’inci sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında ise Katar’ın başkenti Doha bulunuyor. Bir fincan kahvenin ortalama 6,4 dolar olduğu Doha’yı, 6,24 dolar ile Danimarka’nın başkenti Kopenhag ve 5,70 dolarla Dubai takip etti. Dünyanın kişi başına en çok kahve tüketilen ülkesi Finlandiya’nın başkenti Helsinki, 3,65 dolarla listenin 23’üncü sırasında yer alırken, Nijerya’nın başkenti Lagos ise 0,62 dolar ile dünyada en ucuz kahve satılan şehir oldu. Doha’daki bir bardak kahve fiyatıyla Lagos’da ortalama 10,5 bardak kahve içilebiliyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:49
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