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Sağlık Türkiye’de yeni bir mutasyon mu var? Türkiye’de vakalar niye artıyor?
Sağlık

Türkiye’de yeni bir mutasyon mu var? Türkiye’de vakalar niye artıyor?

Türkiye yeni mutasyonlar olabilir mi? Son bir ayda Türkiye’de vaka ve ölümler artış göstermeye başladı. Milyonlarca kişi artan vakalarının sebebini merak ediyor. Pek çok kişi Türkiye’de yeni bir tür mutasyonun tespit edilip edilmediğini merak ediyor. Peki, Türkiye’de farklı bir mutasyon var mı? Yeni bir mutasyon bulundu mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 11:30:00 -
Türkiye’de yeni bir mutasyon mu var? Türkiye’de vakalar niye artıyor?

Türkiye’de vaka sayıları artmaya başladı. Son verilere göre vaka sayısı 50 bini vefatlar 200’ü aştı. Hal böyle olunca vatandaşlar ülkemizde yeni bir tür mutasyon olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye’de farklı bir mutasyon bulundu mu?

Türkiye’de yeni bir mutasyon mu var? Türkiye’de vakalar niye artıyor?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, Türkiye’de görülen İngiliz mutasyonunun yüzde 50 daha bulaşıcı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, "İngilizler ilk verilerini yayımladıklarında, İngiltere mutantının daha ağır hastalığa yol açtığı belirtildi. Arkasından yapılan araştırmaların çoğunda herhangi bir farklılık olmadığı bulunmuş. Farklı ülkelerde mutant virüs yeni bir mutasyon da geçirmiş olabilir. Bizim de yoğun bakımcıların, yoğun bakımda yatan hastaların daha ağır tablo ile yattığı, solunum cihazına bağlanma oranının salgının ilk dönemlerine göre daha yüksek olduğu şeklinde gözlemleri var. Bunların değerlendirilmesi, bir süre takip edilmesi lazım" dedi.

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