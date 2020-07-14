Türkiye’de yaşayan biri yurt dışında kurban kestirebilir mi?
Yurtdışında kurban kesmenin hükmü nedir? Kurban ibadeti, Kur’an-ı Kerim’de söz edilen önemli ibâdetlerden biridir. Kur’an-ı Azimüşşan’daki kurban ibadeti ile alakalı ayetlerin bir kısmı Hac Sûresindedir. Kurban Bayramı yaklaşmakta. Peki kurbanı daha ucuz olduğu için yurt dışına göndermekte bir sakınca var mıdır? Ucuz olduğu için kurbanı yurt dışında kestirmek doğru mudur? Kurbanı daha ucuza kestirme niyetiyle hareket etmek kurbanı geçersiz kılar mı? Türkiye’de yaşayan biri yurt dışında kurban kestirebilir mi?
Kullar olarak ibadetlerimizde asla dünyevi bir arzusunda olmamalıyız. Yurt dışına kurban gönderdiğimiz zaman asla daha ucuz olduğu için tercih edilmemelidir. Yurtdışındaki kardeşlerimiz daha muhtaç olduğu için bu niyet içinde kurbanımızı yurtdışına göndere isteğinde olmalıyız. Kurban ve zekat ibadetinde en faziletli olan olduğu yerdeki kimselere vermesidir. Kendi yaşadığı yerde muhtaç olan bir insan varken daha da uzaklara kurbanını göndermesi mekruh kabul edilmiştir. Fakat daha uzaktaki kişi daha da muhtaç ise o kurbanın ya da o zekatın yurtdışana gönderilmesi buradaki insanlardan daha da muhtaç olan kimselere ulaştırılmasında herhangi bir sakınca olmayacaktır. Ne olursa olsun niyetleri tashih etmeli daha ucuz olduğu için değil oradaki insanların buradakilerden daha çok ihtiyacı olduğu haleti ruhaniyeti içerisinde hareket edilmelidir.