Türkiye’de yasal düzenleme artık kaçınılmaz! LGBT sapkınlığında psikolog oyunu

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da son dönemde yaşanan saldırılar, toplumda büyük infiale neden oldu. Bu olaylar, özellikle gençleri ve çocukları hedef alan ideolojik akımların neden olduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle Kahramanmaraş’taki katilin LGBT’li olması, sosyal medyadaki paylaşımları ve aşırıcılığı, sapkın akımların yasaklanması gerektiğini kanıtladı. Zira tıp, sanat, akademi ve medya tüm dünyada LGBT’yi ve sapkın tüm akımları “normal” olarak servis ederken, bu akımları destekleyenlerin giderek tehlikeli bir hal aldığı gerçeği su götürmüyor. Geçtiğimiz aylarda Kanada’da katliam yapan saldırganın da Kahramanmaraş’taki gibi eşcinsel olması dikkat çekiyor.

Doktor Huriye Tezgelen de konuya dikkat çekti. X üzerinden paylaşım yapan Tezgelen, “Konuya dair bir tek ahkam keseceğim: ‘3 yaşındaki çocuklar cinsel tercihini yapabilir, doğduğu cinsiyet değil hissettiği cinsiyete göre davranın’ diyen bir ton psikiyatr ve psikoloğun var olduğunu biliyorum. Üzülerek belirteyim özellikle ergenlik dönemindeki kafası karışmış, hormonal karmaşa (yaşı gereği) yaşayan çocukların pek çoğu bu sağlık profesyonellerinin işgüzarlığı sayesinde lgbt’nin eline düşüyor.” dedi.

Avukat Selman Öğüt de bu paylaşımı alıntılayarak Türk Devleti’nin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Selman Öğüt’ün paylaşımı şöyle:

“Bu konu çok önemli! Türkiye'de Lgbt'ye teslim olan psikologlar ve psikiyatristler var. Özellikle çocuklarımız bu tür psikologlardan ve psikiyatristlerden korunmalı. Eşcinselliği hastalık olarak tanımlamayan bu kişilerin bireye ve topluma verdiği zarar hiç konuşulmuyor. Eşcinselliği çocuklara ve gençlere bir tercih olarak anlatıyorlar. Devletin bu konuya acil müdahale etmesi lazım.

Amerikan Psikiyatristler Derneği 1980'lerin sonuna kadar eşcinselliği bir hastalık olarak tanımlıyordu. Sapkın lobilerin baskılarıyla ABD bu pisliğin merkezi haline getirildi. Bize de oradan bulaştı. Ama artık Amerika bile Lgbt konusunda hata yaptığını fark etti. Son yıllarda ordu, okullar ve federal kurumlarda Lgbt faaliyetleri kısıtlandı. Rusya direkt yasakladı. Çin Lgbt'ye göz açtırmıyor. Dünya genelinde Lgbt'nin bireye, topluma ve devlete verdiği zararlar konuşuluyor ve yasal düzenlemelerle kuşatılıyor. Sıra bizde.”

Konuyla ilgili kamuoyunda artan tepkiler üzerine, Türkiye’de LGBT propagandası ve özellikle çocukları hedef alan psikolojik müdahalelere karşı yasal düzenleme talepleri giderek yükseliyor.