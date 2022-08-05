Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmen rakamları düşüyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Göç İdaresi Başkanlığı ve Güvenlik güçleri personelince 7/24 esasına göre düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ederken, ülkemizin sınır güvenliği en üst seviyede tutularak düzensiz göçmenlerin ülkemize girişi engellenmeye çalışılıyor. Yasa dışı yollardan ülkemize giriş yapanlar ise güvenlik birimlerimizce yakalanarak sınır dışı ediliyor. Ayrıca, düzensiz göçe neden olan durumların ortadan kaldırılması ve sınır dışı işlemlerinde etkinliğin arttırılması amacıyla kaynak ülkelerle iş birlikleri de sürdürülüyor.

Sınır güvenliğimizin en üst düzeyde tutulması için güvenlik duvarları, aydınlatma sistemleri, kamera, optik kuleler, devriye yolları, hendek, tel çit çalışmaları hız kesmeden devam ederken; 2021 yılında Doğu illerimizde ve Güney illerimizde olmak üzere toplam 451.096 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi. 14 Nisan 2022 tarihi itibariyle 2022 yılında ülkemize girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 127.256 olarak kayıtlara geçti. Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre ülkemizde yakalanan düzensiz göçmen sayısı geçtiğimiz aylara oranla düşüş göstermeye başlarken bunun birinci nedeni ülkemizde yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilerek geldikleri ülkelerine geri göndermeleri olarak değerlendiriliyor. Geri gönderilen düzensiz göçmenlerin ülkelerinde, “Biz yakalanarak sınır dışı edilip buraya geri gönderildik. Türkiye artık transit geçiş ülkesi değil” şeklindeki konuşmalarının özellikle Afganistan ve Pakistan’da etkili olması olarak değerlendiriliyor.

Göçmen kaçakçıları her yolu deniyor

Uluslararası göçmen kaçakçıları kendilerine yeni müşteri bulmak için sosyal medya dahil her yolu deniyorlar. Reklam filmleri çekip sosyal medya hesaplarından paylaşan insan tacirleri Türkiye sınırının kolaylıkla geçildiği algısını ülkelerindeki kamuoyunda yaymak için adeta yarışıyorlar. Göçmen kaçakçıları, düzensiz göçmenlerin ülkemize rahatlıkla girilebildiğini iddia eden ve Afganistan-İran ya da Afganistan-Pakistan sınırındaki görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak reklam yapıyorlar. Ancak ülkelerine sınır dışı edilerek gönderilen düzensiz göçmenlerin ülkelerinde gerçeği anlatmaları üzerine yola çıkan düzensiz göçmen sayılarında azalmalar yaşanmaya başladı. Bu yılın Haziran ve Temmuz aylarında 34 binleri bulan düzensiz göçmen sayısı Temmuz ayının neredeyse tamamında 21 bin 979’a kadar geriledi.