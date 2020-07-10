Türkiye'de yaban hayvanlarının güvenli geçiş rotası: Ekolojik köprüler

BURSA (AA) - DENİZ AÇIK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, hem yaban hayvanlarını korumak hem de yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla otoyollara "ekolojik köprüler" inşa edildi.

Ulaşımdan enerjiye, tarımdan hayvancılığa pek çok alanda hayata geçirilen projelerde yaban hayatına ilişkin detaylar da göz önünde bulunduruluyor.

Yollarda ekolojik alt ve üst geçitler yapılarak yaban hayvanlarının yolun bir tarafından diğerine rahatlıkla hareket etmeleri sağlanıyor. Aynı zamanda biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunuluyor.

Hayvanların karşı tarafa güvenle geçtiği, sayıları giderek artan ekolojik köprüler, AA ekiplerince havadan görüntülendi.

- Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda "Orman Ekosistem Köprüsü"

Bunlardan biri de Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun 30. kilometresinde yer alan Orman Ekosistem Köprüsü.

Çamalan Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında bulunan, Gülek Boğazı ile Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan otoyolda tesis edilen köprü, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle yenilenerek Orman Ekosistem Köprüsü adıyla düzenlendi ve devreye alındı.

- Kuzey Marmara Otoyolu'nda "Uskumruköy Köprüsü"

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yaban hayvanlarının otoyoldan etkilenmeden hayatlarına devam etmeleri amacıyla Uskumruköy'de ekolojik köprü yapıldı.

Projede, yeşil alanlarda tahribatın önlenmesi amacıyla söz konusu bölgelerin tünel ve viyadük yapılarıyla geçilmesine ağırlık verildi.

- İstanbul-İzmir Otoyolu'nda iki ekolojik köprü

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun yapımı başlamadan önce otoyol güzergahı boyunca belirlenen ekolojik koridorlar dikkate alınarak habitat parçalanmasının önüne geçmek üzere ekolojik alt ve üst geçitler projelendirildi. Viyadükler gözden geçirilerek yaban hayatına ait koridorların korunması amaçlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili üniversitelerden uzmanların görüşleri alınarak yolun 275 ve 336. kilometrelerine 50'şer metre uzunluğunda iki ekolojik üst geçit inşa edildi.

- İzmir-Çeşme Otoyolu'nda ekolojik köprü sayısı 3'e çıkacak

Yer yer orman alanları içinden geçen İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, doğal yaşamın devamlılığı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının gerçekleştiği noktalardan Zeytinler ile Alaçatı kavşakları arasındaki ekolojik köprünün inşası tamamlandı.

Güzelbahçe ile Urla, Karaburun ile Zeytinler kavşakları arasında ekolojik köprü yapım çalışmaları ise devam ediyor.

- Malkara-Çanakkale kara yoluna 40 metre genişliğinde ekolojik üst geçit

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun Malkara-Çanakkale kesiminin inşaat ve işletme dönemlerinde hem çevre hem de sosyal koşullara etkisinin asgariye indirilmesi için hazırlanan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu'ndaki önlemler dikkate alınarak ekolojik üst geçit projesi hazırlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının İstanbul ve Çanakkale'deki bölge müdürlükleri ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoloji Bölümünün fauna uzmanlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan proje çerçevesinde 118. kilometrede inşa edilecek ekolojik köprü 40 metre genişliğinde olacak.