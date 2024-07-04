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Aktüel Türkiye'de ve dünyada lüks markalarda skandal: Gerçek canınızı sıkacak! İşte çok konuşulacak iddia
Aktüel

Türkiye'de ve dünyada lüks markalarda skandal: Gerçek canınızı sıkacak! İşte çok konuşulacak iddia

Yeniakit Publisher
2024-07-04 19:18:00 - 2024-07-04 19:20:35
Türkiye'de ve dünyada lüks markalarda skandal: Gerçek canınızı sıkacak! İşte çok konuşulacak iddia

Türkiye'nin ve dünyanın tanınmış moda markalarından Dior ve Armani, etik dışı uygulamalarıyla moda gündemine bomba gibi düştü.

Lüks modada skandal...

Dünyaca ünlü moda markaları Dior ve Armani, İtalya'daki üretim operasyonlarında ortaya çıkan etik dışı uygulamalar nedeniyle gündemde.

Milano Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, Dior'un taşeron firmalara ürettirdiği çantaları astronomik fiyatlara sattığı ortaya çıktı.

Savcılar, özellikle küçük atölyelerde çalışan Çinli işçilerin köle gibi çalıştırıldığını ve kötü çalışma koşullarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Şoke eden maliyet
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dior'un, taşeronlara ürettirdiği çanta maliyeti sadece 53 Euro (yaklaşık 1.802 TL) iken, markanın bu ürünleri 2.700 Euro (yaklaşık 91.400 TL) gibi astronomik fiyatlarla satışa sunduğu ortaya çıktı.

Benzer şekilde Armani için yapılan soruşturmada ise, 99 dolarlık (yaklaşık 3.200 TL) çantaların 1.900 dolara (yaklaşık 60.800 TL) satıldığı tespit edildi.
Kayyum atandı

Bu ciddi ihlallerin ardından mahkeme, Dior ve Armani'nin İtalya'daki üretim operasyonlarına kayyum atanmasına karar verdi.
Böylelikle markaların üretim süreçlerinin denetlenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Bu adım, moda endüstrisinde etik standartların ve işçi haklarının korunması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Günaydın derler adama ,bu hep böyle olmuştur ve olacaktır zira markanın da bir fiyatı var ve bu fiyat kolay elde edilmiyor adamlar yüz yıldır aynı istikrarla mal satıyor ve bunun da bedeli var tabii.

Y B

Bu anlatıldığı kadar basit değildir. Birileri bu markalar için düğmeye basmıştır. Yoksa bu yeni birşey değil ve sadece bu markalar yapmıyor.
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