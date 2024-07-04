Türkiye'de ve dünyada lüks markalarda skandal: Gerçek canınızı sıkacak! İşte çok konuşulacak iddia

Lüks modada skandal...

Dünyaca ünlü moda markaları Dior ve Armani, İtalya'daki üretim operasyonlarında ortaya çıkan etik dışı uygulamalar nedeniyle gündemde.

Milano Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, Dior'un taşeron firmalara ürettirdiği çantaları astronomik fiyatlara sattığı ortaya çıktı.

Savcılar, özellikle küçük atölyelerde çalışan Çinli işçilerin köle gibi çalıştırıldığını ve kötü çalışma koşullarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Şoke eden maliyet

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Dior'un, taşeronlara ürettirdiği çanta maliyeti sadece 53 Euro (yaklaşık 1.802 TL) iken, markanın bu ürünleri 2.700 Euro (yaklaşık 91.400 TL) gibi astronomik fiyatlarla satışa sunduğu ortaya çıktı.

Benzer şekilde Armani için yapılan soruşturmada ise, 99 dolarlık (yaklaşık 3.200 TL) çantaların 1.900 dolara (yaklaşık 60.800 TL) satıldığı tespit edildi.

Kayyum atandı

Bu ciddi ihlallerin ardından mahkeme, Dior ve Armani'nin İtalya'daki üretim operasyonlarına kayyum atanmasına karar verdi.

Böylelikle markaların üretim süreçlerinin denetlenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Bu adım, moda endüstrisinde etik standartların ve işçi haklarının korunması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.