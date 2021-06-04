Türkiye'de uygulanan aşı sayısı 30 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 4 Haziran saat 14:05 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 138 bin 86, ikinci doz aşı 12 milyon 862 bin 256 oldu. Böylece toplam doz miktarı 30 milyonu aştı.



İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 894 bin 702, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 48 bin 692, toplam 4 milyon 943 bin 394; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 404 bin 530, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 76 bin 85, toplam 2 milyon 480 bin 615; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 161 bin 738, ikinci doz aşı sayısı 893 bin 415, toplam 2 milyon 55 bin 153 doz olarak kayıtlara geçti.