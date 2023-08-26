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Ekonomi Türkiye'de ürünleri inanılmaz satıyordu! Ünlü kozmetik devi iflasa hazırlanıyor
Ekonomi

Türkiye'de ürünleri inanılmaz satıyordu! Ünlü kozmetik devi iflasa hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-26 18:26:00 - 2023-08-26 18:26:58
Türkiye'de ürünleri inanılmaz satıyordu! Ünlü kozmetik devi iflasa hazırlanıyor

Ürünleri Türkiye'de büyük talep gören ünlü kozmetik markası TréStique şirketinin ana üreticisi Tomia Beauty, iflas etmeye hazırlanıyor.

Fashionunited.in sitesinin yaptığı habere göre, güzellik ve temizlik sektöründe nam salan ve Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkeye hizmet veren TréStique şirketinin ana üreticisi Tomia Beauty, kurucuların arasında çıkan anlaşmazlığın ardından iflas bayrağını açtı ve mahkemeye iflas başvurusunda bulundu.

Davayla bağlantılı mahkeme belgeleri, 2015 yılında TréStique'i kuran ikili Jennifer Kapahi ile Jack Bensason arasında sürtüşme olduğunu ileri sürdü.

WWD tarafından görülen yasal belgelerde, Kapahi'ye bağlı bir şirket olan Tomia'nın, Bensason'un bir dış yatırımcıyla ortak olduğu ve Trestique adında yeni bir şirket kurduğu iddia ettiği belirtildi.

Ocak ayında Lucky Color Inc. adında yeni bir şirketin kurulduğu, ancak daha sonra adını Mart ayında Trestique olarak değiştirdiği ve TréStique'in varlıklarını yağmaladıktan sonra Tomia'nın halefi olarak hizmet verecek şekilde kurduğu iddia edildi.

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