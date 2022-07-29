Türkiye'de üretiliyor! Dünyaya gönderiliyor... Tam 68 milyon dolar gelir

Ege Bölgesi’nden yapılan baharat ihracatı 2022 yılının ocak-haziran döneminde, bir önceki yılın aynı zaman aralığına göre yüzde 3’lük artışla 64,8 milyon dolardan 67 milyon 58 bin dolara yükseldi.

İhracatta kekik ve defne ilk sırayı aldı. Kekik ihracatından 31 milyon dolar, defne yaprağı ihracatından 24,5 milyon dolar döviz elde edilirken, 5,1 milyon dolarlık adaçayı, 4,8 milyon dolarlık kimyon, 3,5 milyon dolarlık biberiye, 2,5 milyon dolarlık sumak, 2,3 milyon dolarlık meyan kökü, 1,5 milyon dolarlık anason, 1,1 milyon dolarlık çörekotu ihraç edildi.

2022 yılının ocak-haziran döneminde Türkiye’den 144 ülkeye baharat ihraç edilirken, ilk üç ülke Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Çin oldu. ABD’ye yapılan baharat ihracatı 13 milyon 370 bin dolar olurken, Almanya, Türkiye’den 11 milyon 634 bin dolarlık baharat talep etti. Çin’e yapılan baharat ihracatımız ise; 10 milyon 122 bin dolar olarak kayıtlara geçti.