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Türkiye’de üretilen kepçeler dünya pazarında boy gösteriyor

İstanbul ve Kocaeli’de kurulan tesislerde 2001 yılında üretimine başlayarak dünyanın ilk 5 kepçe üreticisinden biri olan firma, yaptığı ihracatlarla dünya kepçe üreticileriyle rekabet etmeye devam ediyor.

15 Mart 2019 Cuma 09:12
Türkiye’de üretilen kepçeler dünya pazarında boy gösteriyor

İstanbul ve Kocaeli’de kurulan tesislerde 2001 yılında üretimine başlayarak dünyanın ilk 5 kepçe üreticisinden biri olan firma, yaptığı ihracatlarla dünya kepçe üreticileriyle rekabet etmeye devam ediyor.


İstanbul ve Kocaeli’deki fabrikalarda tamamen yerli tasarımı ile üretimi yapılan uzaktan kumandalı kepçeler, dünya pazarında söz sahibi olmayı sürdürüyor. İstanbul’da faaliyet gösteren Kastamonulu Güven Kepçe adlı firma, patent ve tasarımı tamamen kendisine ait olarak ürettiği dökme yük tahliyesinde kullanılan uzaktan kumandalı kepçelerden Amerika Birleşik Devletleri’ne, Japonya’ya, Çin ve Kore’ye ihracatta bulundu. Firma, iki haftada yurtdışına 13 adet kepçe satışı yaptı. Dünyanın en iyi ilk 5 kepçe üreticisinden birisi haline gelen firma İstanbul’un ardından Kocaeli’ne kurduğu fabrikasıyla kapasitesini de arttırarak bir yandan ihracatı arttırırken bir yandan da daha önce ithal edilen ekipmanları yerli olarak üretilmesini sağlıyor.


Yılda 450 ekipman üretimi yaptıklarını anlatan firma Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, “Yılda 450 ekipman üretiyoruz. Ayda 2 bin 30 konteyner gönderiyoruz. İhracatın yüzde 65’ini Çin tersanelerine yapıyoruz. Japonya, Amerika, Endonezya ve Avrupa ülkelerine de ihracatımız var. Firmamız en önemli yaptığı iş, sadece ihracat yapmak değil, ülkemize yapılan bu ürünlerin ithalatını yüzde 100’de engellemek. Türkiye’de dökme yük limanları, armatörler, vinç firmaları, yüksek rakamlara ithal ettikleri ürünleri son 5 yıldır bizden alıyorlar ve çok daha ucuz fiyata ve kaliteli olarak. Bu ürünler 2006 yılına kadar birçok firma Almanya, Hollanda ve Çin’den ithal ediliyordu. Büyük mücadele verdik, iç piyasaya kendimizi kabul ettirmemiz zor oldu ama başardık. İhracatta tanıtıma çok kaynak ayırdık özellikle uluslararası dünyanın en büyük fuarlarına katıldık. Güven ismini marka haline getirdik ve şu an dünyanın en önde gelen firmalarının ana tedarikçisi olduk. Dünya denizlerinde 10 bini aşkın ekipmanımız bulunmakta, aynı zamanda bir de yedek parça birimi oluşturduk” dedi.


Üretime ve ihracata aralıksız devam ettiklerini belirten Demir, "2019’un 9. ve 10. hafta teslimat ve ihracatlarını da tamamladık. 3x10 metreküp uzaktan kumandalı kepçe 38 bin tonluk Japon Handysize kuru yük gemisine, 3x12 metreküp uzaktan kumandalı kepçe, 3x8 metreküp mekanik dört halatlı kepçe 58 bin tonluk Japon Supramax kuru yük gemisine, 1x8 metreküp uzaktan kumandalı kepçe, 2x5 metreküp mekanik tek telli kepçe ve 1x5 metreküp mekanik tek telli kepçelerin teslimatını ve ihracatını tamamladık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:12
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