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Teknoloji Türkiye'de üretildi! Dünyanın en büyük elektrikli feribotu ilk seferini yaptı
Teknoloji

Türkiye'de üretildi! Dünyanın en büyük elektrikli feribotu ilk seferini yaptı

Dünyanın en büyük tam elektrikli feribotu Bastö Electric , Norveç'te ilk seferini yaptı. 144 metre uzunluğundaki feribot, Türkiye'de 20 ayda yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 18:02:00 -
Türkiye'de üretildi! Dünyanın en büyük elektrikli feribotu ilk seferini yaptı

Türkiye'de üretilen dünyanın en büyük tam elektrikli feribotu, Norveç'in en yoğun feribot rotası Moss ile Horten arasında hizmet vermeye başladı.

Dagbladet gazetesinin haberine göre, Bastö Fosen tarafından işletilen Bastö Electric adlı tam elektrikli feribot, bugün ilk seferini yaptı.

Elektrikli feribot, her yıl yaklaşık 3,8 milyon yolcu ve 1,8 milyon aracın taşındığı Moss ile Horten rotasında akü enerjili 3 feribottan ilki olmasıyla dikkati çekiyor.

144 metre uzunluğundaki feribot, Türkiye'de 20 ayda yapıldı.

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