Türkiye'de üretildi: ATAK helikopterdeki motordan daha güçlü! Motor gücünü duyanlar şaşırıyor

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı. Akşit'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

1400 beygire ulaştı

ATAK helikopterdeki motordan daha güçlü beygir motoru yaptık. 1400 beygire ulaştı. Testleri de geçti. Daha güçlülerinin testini yapıyoruz. Onları da halkımız yakında duyacak.

İnsan hayatını teslim edeceğimiz için motorumuzun testleri sürüyor.

Proje resmen 2017'de başladı. Ekibin üstün gayretleriyle 3 yıl 10 ayda düz beyaz kağıttan motor çalıştırdık. Ama uçması yine 8-10 yılı buluyor.

Biz ikiye katladık

Bizim motorumuz 20 bin fite kadar hiç gaz kesmeden çıkabiliyor. Dünyada tek. ANKA'nın orijinal motoru 10 bin fit civarında. Biz ikiye katladık. Motor türevleri ailesi ürettik.

Aksungur 49 saat civarı havada kaldı. Bu motorlar az yakıyor.

Bu başarıyı genç, yeni mezun parlak gençlerle elde ettik. Benim gibi yurt dışında tecrübesi olan arkadaşları getirip danışman yaptık. Bu arkadaşları eğittiler. Asıl işi ama genç arkadaşlar yaptı.

Gökbey'de sertifikasyon süreci devam ediyor. Zorlu deneyler sırasında yenilemeler oluyor. Onu yapmadan sertifika almanın bir anlamı yok.

Otomotiv sektörüyle karıştırılmasın. Havacılık sektöründe rakamlar çok küçük. Haftada bir tane motor üretmek havacılıkta ciddi bir rakam. Biz ikiye çıkarmak istiyoruz.