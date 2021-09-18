Türkiye’de üçüncü doz aşıyı olmayı düşünenler dikkat! FDA danışma kurulu bakın neye karar verdi?

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Danışma Kurulu geçtiğimiz Cuma yaptığı oturumda 65 yaş üstü için üçüncü bir doz aşıyı önerirken toplumun genelinde üçüncü doz aşılamayı reddetti.

Bir süre önce Pfizer iki doz aşının etkinliğinin bir süre sonra azaldığını fakat üçüncü doz aşıyla bağışıklığın arttığını iddia etmiş, FDA araştırmacıları ise bu iddiayı kabul etmemişti.

Cuma günü yapılan oturumda mesele karara bağlanarak üçüncü doz aşının toplumun genelinde uygulanmaması yönünde sonuca varıldı.

FDA Danışma Kurulu, 16 yaş ve üstü vatandaşlar için güçlendirici dozların onaylanmasına ezici bir çoğunlukla karşı oy kullandı ve Biden yönetiminin Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozlarını gelecek hafta kullanıma sunma planının önüne geçmiş oldu.

Ancak, ağır enfeksiyon riski ve ilk aşılardan sonra bağışıklığı azalma olasılığı daha yüksek olan yaşlı Amerikalılara üçüncü doz uygulanması için danışma kurulundan tavsiye kararı çıktı.

FDA, güçlendirici dozlar hakkında karar verirken danışma kurulunun tavsiyesini dikkate alacak. Ancak bağımsız kurulun kararları bağlayıcı değil.

Kurulun birçok üyesi, Pfizer ve FDA tarafından sunulan verilerin eksik olduğunu ve 16 yaş üstü kişiler için onay talebinin fazla geniş kapsamlı olduğunu savunarak, üçüncü doz planını eleştirdi.

Yakın zamanda İngiliz Tıp Dergisi Lancet’te yayınlanan bir araştırmada da üçüncü dozların gerekliliği reddedilmişti.

ABD basınında yer alan haberlere göre FDA’ın kısa süre içerisinde nihai karar alması bekleniyor.