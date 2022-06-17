Türkiye'de turizm rakamları rekor kırıyor! Muhalefet çıldırıyor...

Türkiye'de turizm rakamları rekor kırmaya devam ederken, muhalefet ise elde edilen turizm başarısı karşısında çıldırıyor.

Rus oligarkların yatlarının demir attığı Muğla açıklarında, bu sefer de yaklaşık bir aydır Türkiye’de tatilde olan Hint milyarder Ravi Ruia’nın ultra lüks yatı görüldü.

2 milyonun üzerinde yakıt ödemesi yaptı

Sunrays isimli yatın bir sonraki durağının Göcek marina olacağı öğrenilirken, Ege ve Akdeniz’i turlayan Ruia ailesinin, bugüne kadar yakıt için 2 milyonun üzerinde ödeme yaptıkları belirtildi.

Hint milyarderlerin birçoğu, son zamanda tatil için Türkiye'yi tercih ederken, ülkemize milyonlarca liralık turizm geliri kazandırıyor.