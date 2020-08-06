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Aktüel

Türkiye'de temmuz ayında yağışlar yüzde 14 azaldı

Türkiye'nin iki bölgesinde yağışlar artarken, bir bölgesinde yağışlar normal seyretti. Temmuz yağışları en fazla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayıtlara geçti - Temmuz ayında Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Erzincan, Iğdır çevreleri ise normalinin iki katından fazla yağış aldı. Çanakkale, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay illerinde ise 1 milimetre az yağış kayıtlara geçti

Yeniakit Publisher
2020-08-06 11:13:44 -
Türkiye'de temmuz ayında yağışlar yüzde 14 azaldı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Türkiye'de temmuz ayında uzun yıllar yağış ortalaması yüzde 14 azaldı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar temmuz ayı yağış ortalaması 16,4 milimetre ölçüldü. Geçen yıl temmuz yağışları 22,3 milimetre kaydedilirken, bu yıl temmuzda yüzde 37 azalarak 14,1 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın temmuz yağışları, uzun yıllar alınan ortalamaya göre yüzde 14 azaldı.

Bu yıl temmuzda yağışlar ülke genelinde geçen yılki yağışların altında gerçekleşti. Temmuz ayında Marmara Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde mevsim normallerinin yüzde 80 üzerinde azalma kaydedildi.

Temmuz ayında Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Erzincan, Iğdır çevreleri ise mevsim normallerinin iki katından fazla yağış aldı. Çanakkale, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay illerinde ise 1 milimetre az yağış kayıtlara geçti.

Türkiye'nin iki bölgesinde yağışlar artarken, bir bölgesinde yağışlar normal civarında seyretti. Temmuz yağışları normaline göre en fazla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayıtlara geçti.

Geçen yıla kıyaslandığında yağışlar en fazla Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nde azaldı.

Temmuz ayında bölgesel yağışlar şu şekilde gerçekleşti:

Bölgeler 2020 Temmuz Yağış (mm) Normal (mm) Geçen Yıla Göre Değişim (%)
Normaline Göre Değişim(%)
Marmara
4,8 23,3 89 azalma 79 azalma
Ege 6,611,1 67 azalma41 azalma
Akdeniz
 2,3 8,7 82 azalma 74 azalma
İç Anadolu
 5,7 12,4 69 azalma54 azalma
Karadeniz 37,4
37,4 30 azalmanormal civarında
Doğu Anadolu
23,1 15,7 100'den fazla artma 47 artma
Güneydoğu Anadolu
 2,6
 1,2 100'den fazla artma 100'den fazla artma

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