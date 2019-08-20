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Türkiye’de tasarruflarda vadeli mevduatın payı yükseldi

Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın sonuçlarına göre; 2019’un ikinci çeyreğinde kentsel nüfusta tasarruf sahipliği oranı yüzde 13.

20 Ağustos 2019 Salı 10:49
Türkiye’de tasarruflarda vadeli mevduatın payı yükseldi

Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın sonuçlarına göre; 2019’un ikinci çeyreğinde kentsel nüfusta tasarruf sahipliği oranı yüzde 13.4’e gerilerken, ‘3 ay içinde’ tasarruf yapacağını söyleyenlerin oranı arttı. Tasarruf edenler içinde düzenli tasarruf yapanların oranı yüzde 63’ten yüzde 70’e çıktı.



ING Türkiye, Türkiye’de kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla IPSOS işbirliğiyle 2011 yılının Ekim ayından bu yana yürüttüğü Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın (TTEA) 2019 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyreğe göre 0.8 puan gerileyerek yüzde 13.4 oldu. Bu gerilemede; bir yandan kurların seyri ve enflasyondaki olumlu gelişmelerin “ihtiyat saikiyle tasarruf etme ihtiyacı”nda düşüş oluşturması, bir yandan da belirgin hale gelen gelir yetersizliği etkili oldu.Tasarruf edenler içinde düzenli tasarruf yapanların oranı ise yüzde 63’ten yüzde 70 seviyesine yükseldi.



Gelecek 3 ay içinde tasarruf yapacağını söyleyenler arttı


Araştırma sonuçlarına göre, yakın gelecekte tasarruf gerçekleştirmeyi planlayanlar içinde “3 ay içinde” tasarruf yapacağını belirtenlerin oranı yüzde 11’den yüzde 14’e yükseldi. Tasarruf edememe nedenleri geçen çeyrekle aynı kalırken, “yeterli geliri olmadığı için” tasarruf edemediğini belirtenlerin oranı bu dönem de yüzde 80 oldu. Çocuklu bireyler arasında önümüzdeki 3 ay içinde tasarruf etmeyi planlayanların oranı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13 seviyesini korurken, bu oran çocuksuz bireylerde yüzde 8’den yüzde 15’e yükseldi.



TL cinsi ve döviz mevduatlarda artış, yastık altında düşüş var


Araştırmaya göre; bu dönemde bireysel emeklilik fonlarına tasarruf yapanların oranı yüzde 32’den yüzde 28’e gerilerken, yastık altı altın ve nakit tasarruflar da yüzde 24’ten yüzde 19’a geriledi. Buna karşın TL cinsi vadeli hesapların payının artışa geçerek yüzde 30’dan yüzde 36 seviyesine yükseldiği dikkat çekti. Döviz vadeli hesap aracını tercih edenlerin oranı da bu dönemde yüzde 6’dan yüzde 13’e yükseldi.



Alper Gökgöz: “Tasarruf etme eğilimini destekleyen ürün ve hizmetler geliştiriyoruz”


ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, tasarruf sahipliğinin sürdürülebilir büyüme için önemine işaret ederek, tasarruf etmenin bir alışkanlık olduğunu ve ikinci çeyrekte düzenli tasarruf edenlerde gözlenen artışın Türkiye adına memnuniyet verdiğini söyledi.



Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma hedefiyle yol aldıklarını vurgulayan Alper Gökgöz, ”Bu hedef paralelinde ING Türkiye’nin geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği tasarruf odaklı yenilikçi programı Turuncu Ekstra, yılın ikinci çeyreğinde 1’inci yaşını geride bırakırken 550 bin müşteriye ulaştı. Turuncu Ekstra programının bireysel müşterilerinin birikimlerine sunduğu yüzde 2 ek faiz, dijital kanallarda ücretsiz havale ve EFT, ATM’lerden ücretsiz para çekimi gibi avantajların yanı sıra indirimli alışveriş ayrıcalıklarından faydalanan Turuncu Ekstra müşterileri, toplamda 40 milyon TL’nin üzerinde tasarruf yaptı” dedi.



Alper Gökgöz, tasarrufa yönelik ürün ve hizmetlerini çeşitlendirerek, tasarruf etme eğilimini desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:49
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