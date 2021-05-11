Türkiye'de tarım bittiyse bu ne? "Dünyanın yüzde 90'ına gönderiyoruz"

Türkiye 8 yıldır un ihracatında dünya şampiyonu. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ulusoy, ihracatta kalıcı başarı için buğday üretiminin çiftçiye verilen desteklerle daha da artırılmasını istedi.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Türkiye'nin un ihracatında ihracat şampiyonu olduğunu belirterek 'Çiftçiye verilecek destekler başarımızı daha da artıracak' dedi. İnsanlık tarihini değiştiren Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, ilk buğdayın, ilk çiftçinin, ilk unun ve ilk ekmeğin ortaya çıkmasına sahne olmuştur. Ülkemiz, dünyada buğdayın ilk yetiştirildiği topraklardır ve tahıl üretimimizin yüzde 60'ını buğday oluşturmaktadır' diyen Ulusoy üretimin daha artırılması gerektiğini söyledi.

164 ülkeye satış

Günhan Ulusoy 'Toprağın hediyesi buğday, çiftçinin emeğiyle hayat bulurken, sanayicilerin de ihracatla Türkiye bayrağını dünyaya taşımasını sağlamaktadır. Bugün tam 164 ülkeye un ihracatı gerçekleştiren ve ülkenin kasasına 1 milyar doların üzerinde gelir girmesini sağlayan sektörümüz, bir başka deyişle dünyayı beslemektedir. Ne de olsa dünya nüfusunun yüzde 90'ı, Türk unu tüketmektedir' dedi.

3 milyon ton ihracat

Ulusoy 'Dünya un piyasasındaki güçlü konumumuzu lehimize kullanabilmemiz için buğday ekim alanlarının artırılması gerekir. Kendi buğdayımızdan daha fazla üretip toplam tüketimimizde yerli buğdayımızın payını maksimum düzeye çıkarmalıyız' diye konuştu.

Rekolte mayıs yağışlarına bağlı

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hazırlanan rapora göre, İç Anadolu Bölgesi mayısın ilk haftasında yağış almazken, özellikle kıraç alanlarda hububat gelişimini ay sonuna kadar alınacak yağış miktarı belirleyecek. Rapora göre nisanda yağışlar geçen yıla göre yüzde 39 azaldı. Marmara dışındaki bölgelerde yeterli yağış alınamadı. Yağışlarda en fazla azalma Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde gerçekleşti.

Ekin alanlarındaki daralma verilen destekle duracak

Günhan Ulusoy 'Türkiye her yıl 19-21 milyon ton arasında buğday rekoltesi gerçekleştirmektedir. Buğdayın pandemi nedeniyle yeniden stratejik bir ürün olarak ön plana çıkması, buğdaya ilgiyi yeniden artırdı. Ülkemizde ise son 2 senedir, buğdaya enflasyonun neredeyse 2 katı oranında artış verilmesi, buğday ekim alanlarındaki daralmayı durduracaktır. Çiftçimizin buğdaydan elde ettiği geliri artırarak, ekim alanlarının genişlemesini sağlayacaktır. Buğday ülkemiz için un ve ekmeğin hammaddesi olduğundan stratejik öneme sahiptir' dedi. Ulusoy, fiyat artışıyla stratejik ürün olan buğdayın üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanabileceğini ifade etti. Ulusoy verilen fiyat artışıyla Türkiye'deki buğday fiyatlarının dünya fiyatlarının üstüne çıktığını da belirtti.