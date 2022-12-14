Türkiye'de tarihi 32 trilyonluk rezerv için dev anlaşma.. En büyük 4. rezervine sahip gazı için kritik ilk adım

Türkmen doğalgazının Türkiye üzerinden uluslararası piyasalara açılması için ilk adım atıldı. Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan liderleri bugün Türkmenistan'da bir araya geldi. Enerji krizinin yaşandığı dönemde projenin Avrupa'nın enerji sorununa çözüm olması beklenirken, gaz sevkiyatı Türkiye'nin enerji üssü konumunu güçlendirecekken diğer taraftan AB ile ilişkilerde de yeni dönemim başlamasını sağlayabilir.

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLİR

Türkmen gazının Türkiye üzerinden sevkiyatı ile ilgili Haber7'ye değerlendirmelerde bulunan Harran Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Bardakçı (TESPAM Hazar Coğrafyası Uzmanı) anlaşmanın Türkiye'ye hem ekonomik hem de siyasi çok önemli katlıları olacağını söyleyerek "Rusya-Ukrayna krizinden sonra tüm dünyada bir enerji krizi başladı. Özellikle Avrupa ülkeleri, Rusya gazına bağımlı haldeydiler. Bu savaşın ortaya çıkmasıyla enerjide alternatif arayışını ortaya çıkardı.

Türkmenistan bu alternatiflerden bir tanesi. Türkmenistan dünyadaki doğal gaz rezervinin yaklaşık 5’te 1’ine sahip. Dünyada en fazla doğal gaz rezervine sahip 4. Ülke. Diğer bir taraftan Türkmenistan’ın Katar’dan farklı olarak bir de stratejik konumu var. Ayrıca Türkmenistan bağımsız olarak hareket etmeye çalışan bir ülke. Bu noktada Türkmenistan Avrupa Birliği ülkelerinin ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde ve Türkiye’nin misyonu ile de uyuşuyor." dedi.

AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE BAKIŞI DEĞİŞECEK

Türkiye'nin sahip olduğu petrol ve doğal gaz hatları ile adeta bir enerji hub'ına dönüştüğünü belirten Bardakçı, "Mevcut hatlara Türkmenistan gazının da buna eklenmesi Türkiye’nin bu konumunu güçlendirecektir. Bu gelişme Avrupa’nın Türkiye’ye bakış açısını da değiştirecektir. Siz enerji konusunda bağımlıysanız ve bu bir ülke üzerinden geliyorsa, o ülkeye karşı siyasi tavrınızın da değişmesi gerekiyor. Bu hat sonra Avrupa, Türkiye’ye karşı daha olumlu bir bakış açısı sergilemeye başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

32 TRİLYON METREKÜPLÜK REZERV VAR

Türkmen gazının sevkiyatı için Rusya'nın tavrının önemli olduğunu söyleyen Bardakçı, "Türkmenistan’ın toplam 32 trilyon metreküp doğalgazı olduğu tahmin ediliyor. Bunu Çin gibi ülkelere de satıyor. Türkmenistan gazını Avrupa’ya göndermek isterse iki güzergah ön plana çıkıyor. İlk seçenek Hazar’ın üzerinden Azerbaycan’a oradan İran üzerinden Türkiye’ye giriş yapacak. İkinci seçenek ise Hazar- Azerbaycan- Gürcistan hattı…Burada ön plana çıkan ise Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı.

Her ihtimalde bu anlaşma Türkiye açısından çok büyük avantaj sağlayacak. Bu gaz akşının Türkiye’ye ekonomik ve siyasi önemli katkıları olacak. Enerji konusunda Avrupa’nın Türkiye’den beklentiler var ve bu konuda da bir görüşme olduğunu düşünüyorum." dedi.

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