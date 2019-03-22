Türkiye’de su kaçakları ve kayıpları yüzde 50’nin üzerinde

Birleşmiş Milletler’e göre 2025 yılında 1,8 milyar insanın su kıtlığı, dünya nüfusunun üçte ikisinin de su stresi yaşayacağı öngörülüyor. Dünyada su kaçakları ve kayıplarının da yüksek seviyelerde olduğu günümüzde, Türkiye’de su kayıpları yüzde 50’nin üzerinde. Kablosuz endüstriyel IoT çözümleri sağlayan Skysens, gelişen IoT teknolojisiyle artık su kayıplarını önlemek mümkün olduğunu açıkladı.

Hızlı şehirleşme, sanayileşme ve artan nüfusun sebep olduğu çevresel kirlilik ve iklim değişikliği kuraklıklara ve su kıtlıklarına yol açıyor. Birleşmiş Milletler’in 2012’de yayınladığı 4’üncü Dünya Su Geliştirme Raporu’na göre; 2025 yılında 1,8 milyar insanın su kıtlığı, dünya nüfusunun üçte ikisinin de su stresi yaşayacağı öngörülüyor. Yaşanacak su kıtlığını önlemeye yönelik teknolojik gelişmeler de günden güne çoğalıyor. Kendi geliştirdiği özel teknolojisi ile kablosuz endüstriyel IoT çözümleri sunan Skysens, su sayaçlarına takılarak tüketimin anlık olarak izlendiği sistemleri sayesinde hem su tüketiminin izlenmesini hem de su israfının önlenmesini sağladığını bildirdi.

"Uzaktan ölçümleme ile sayaçlar kontrol edilebiliyor"

Sayaçlardan toplanan veriler sayesinde çeşitli analizlerin yapılabildiğini ifade eden Skysens Kurucu Ortağı Burak Polat, "Hem uzaktan doğru ölçümleme imkanı sunan hem de sayaçlardaki arızaları tespit etmeyi kolaylaştıran bu sistemler sayesinde, son kullanıcı seviyesindeki tüketimin analizi yapılabiliyor. Aynı zamanda tüketimi optimize etmek üzere tüketim miktarına göre farklı ücretlendirmeler yapılabilir hale geliyor" dedi.

"Eski altyapıların neden olduğu su kaçakları konusu kritik"

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında, bir diğer kritik konunun ise özellikle eski altyapıların neden olduğu su kaçaklarının yol açtığı kayıplar olduğuna dikkat çeken Polat, "Hem ülkemizde hem dünyada su kayıpları ve kaçaklar, göz ardı edilmeyecek kadar yüksek seviyelerde. Türkiye’de bu oranın yüzde 50’nin üzerinde olduğu gözlemlenirken, dünyada ise gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 20 ile yüzde 60 arasında değişiyor. Su tüketiminin bu kadar kritik olduğu günümüzde bu rakamların önüne geçmek için kullanılan sistemler, kaçakları uzaktan tespit edebilme kabiliyetine sahip. Sayaçlara ve boruların üzerine yerleştirilebilen bu sistemlerle herhangi bir personel maliyeti olmadan iki nokta arasındaki su kayıpları anında belirlenebiliyor. Oldukça kolay yönetilebilen bu sistemler sayesinde kaçaklara anında müdahale edilebiliyor ve kayıpları gelişmiş devletlerde olduğu gibi yüzde 3-5 aralığına indirme imkanı doğuyor" dedi.

Belediyeler için çözüm IoT altyapısı

Polat, "Skysens olarak, şehir yöneticilerine birden fazla konumda bulunan tüm su şebekelerini uzaktan ve aynı anda izleyebilecekleri bir kablosuz ağ sunuyoruz. Bu sayede şehir ya da alan ne kadar büyük olursa olsun, bahsi geçen kaçaklardan anında haberdar olabilecekleri ve anlık tüketim miktarını anlık olarak cep telefonlarından bile takip edebilecekleri bir IoT altyapısı sağlanmış oluyor" diye sözlerini noktaladı.