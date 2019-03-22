0553 313 94 23

Türkiye’de su kaçakları ve kayıpları yüzde 50’nin üzerinde

Birleşmiş Milletler’e göre 2025 yılında 1,8 milyar insanın su kıtlığı, dünya nüfusunun üçte ikisinin de su stresi yaşayacağı öngörülüyor.

22 Mart 2019 Cuma 12:08
Türkiye’de su kaçakları ve kayıpları yüzde 50’nin üzerinde

Birleşmiş Milletler’e göre 2025 yılında 1,8 milyar insanın su kıtlığı, dünya nüfusunun üçte ikisinin de su stresi yaşayacağı öngörülüyor. Dünyada su kaçakları ve kayıplarının da yüksek seviyelerde olduğu günümüzde, Türkiye’de su kayıpları yüzde 50’nin üzerinde. Kablosuz endüstriyel IoT çözümleri sağlayan Skysens, gelişen IoT teknolojisiyle artık su kayıplarını önlemek mümkün olduğunu açıkladı.



Hızlı şehirleşme, sanayileşme ve artan nüfusun sebep olduğu çevresel kirlilik ve iklim değişikliği kuraklıklara ve su kıtlıklarına yol açıyor. Birleşmiş Milletler’in 2012’de yayınladığı 4’üncü Dünya Su Geliştirme Raporu’na göre; 2025 yılında 1,8 milyar insanın su kıtlığı, dünya nüfusunun üçte ikisinin de su stresi yaşayacağı öngörülüyor. Yaşanacak su kıtlığını önlemeye yönelik teknolojik gelişmeler de günden güne çoğalıyor. Kendi geliştirdiği özel teknolojisi ile kablosuz endüstriyel IoT çözümleri sunan Skysens, su sayaçlarına takılarak tüketimin anlık olarak izlendiği sistemleri sayesinde hem su tüketiminin izlenmesini hem de su israfının önlenmesini sağladığını bildirdi.



"Uzaktan ölçümleme ile sayaçlar kontrol edilebiliyor"


Sayaçlardan toplanan veriler sayesinde çeşitli analizlerin yapılabildiğini ifade eden Skysens Kurucu Ortağı Burak Polat, "Hem uzaktan doğru ölçümleme imkanı sunan hem de sayaçlardaki arızaları tespit etmeyi kolaylaştıran bu sistemler sayesinde, son kullanıcı seviyesindeki tüketimin analizi yapılabiliyor. Aynı zamanda tüketimi optimize etmek üzere tüketim miktarına göre farklı ücretlendirmeler yapılabilir hale geliyor" dedi.



"Eski altyapıların neden olduğu su kaçakları konusu kritik"


22 Mart Dünya Su Günü kapsamında, bir diğer kritik konunun ise özellikle eski altyapıların neden olduğu su kaçaklarının yol açtığı kayıplar olduğuna dikkat çeken Polat, "Hem ülkemizde hem dünyada su kayıpları ve kaçaklar, göz ardı edilmeyecek kadar yüksek seviyelerde. Türkiye’de bu oranın yüzde 50’nin üzerinde olduğu gözlemlenirken, dünyada ise gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 20 ile yüzde 60 arasında değişiyor. Su tüketiminin bu kadar kritik olduğu günümüzde bu rakamların önüne geçmek için kullanılan sistemler, kaçakları uzaktan tespit edebilme kabiliyetine sahip. Sayaçlara ve boruların üzerine yerleştirilebilen bu sistemlerle herhangi bir personel maliyeti olmadan iki nokta arasındaki su kayıpları anında belirlenebiliyor. Oldukça kolay yönetilebilen bu sistemler sayesinde kaçaklara anında müdahale edilebiliyor ve kayıpları gelişmiş devletlerde olduğu gibi yüzde 3-5 aralığına indirme imkanı doğuyor" dedi.



Belediyeler için çözüm IoT altyapısı


Polat, "Skysens olarak, şehir yöneticilerine birden fazla konumda bulunan tüm su şebekelerini uzaktan ve aynı anda izleyebilecekleri bir kablosuz ağ sunuyoruz. Bu sayede şehir ya da alan ne kadar büyük olursa olsun, bahsi geçen kaçaklardan anında haberdar olabilecekleri ve anlık tüketim miktarını anlık olarak cep telefonlarından bile takip edebilecekleri bir IoT altyapısı sağlanmış oluyor" diye sözlerini noktaladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Dünyanın en cömert ülkesiyiz"
    1. "Dünyanın en cömert ülkesiyiz"
    2. Denizli'deki deprem güvenlik kamerasında
    3. Çavuşoğlu, dünyaya İslam düşmanlığını,..
    4. Yozgat'ta varil içerisindeki cesedin..
    5. "2019 Gönüllülük Yılı" tanıtımı yapıldı
    6. Fatih Altaylı'ya "polise hakaret"..
    7. Musul'daki feribot faciasında işletme..
    8. Almanya'da bileşik PMI son 69 ayın en..
    9. Suriyeli muhaliflerin "Golan" tepkisi..
    10. Başkan adayı Ercan, Orman Haftası..
    11. Bakan Turhan, AA Editör Masası'na..
    12. Başkan Yaşar, iş insanlarıyla buluştu
    13. Tunceli’de "Sıfır Atık" projesi..
    14. Gaziantep Kolej Vakfı’ndan Dünya Su..
    15. İYİ Partili başkan adayı ‘pes’ dedirtti
    16. GKV’nin Minik Kulaçları Kupaları..
    17. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    18. Şıktaşlı çalışmalarına Sarıgöl’de..
    19. AK Parti ve MHP'den Büyük Ankara..
    20. Okudukça Güzelleşecek Dünya projesinin..
    21. Yenilikçi İş Fikirlerine 200 Bin TL..
    22. Başkan adayı mahalle mitingine canlı..
    23. Başkan Pamuk, yaşlıların evlerine..
    24. Rusya'nın Atina Konsolosluğuna saldırı
    25. Polis adaylarına organ bağışı anlatıldı
    26. Buzdolabından çıkan yangında ev sahibi..
    27. Turizm acentası temsilcileri..
    28. Türkiye-Moldova maçını Ukraynalı hakem..
    29. Beşiktaş'tan yerli kaleci atağı
    30. Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler