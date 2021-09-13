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Gündem Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı
Gündem

Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 19:25:00 - 2021-09-13 19:33:35
Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 13 Eylül 2021 tarihine ait korona virüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama tablosunu duyurdu.

231 vefat, 24.613 vaka

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı." dedi.

 

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