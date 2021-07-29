Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 161 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 5 bin 463 kişi iyileşti. 60 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, 29 Temmuz corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı.
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. AŞI VE TEDBİRLE YENİDEN MÜCADELEYE DÖNELİM." değerlendirmesinde bulundu.
27 Temmuz tablosu
Sağlık Bakanlığı, 27 Temmuz koronavirüs tablosundaki test sayısını 246 bin 648 açıklarken 19 bin 761 vaka belirlenmişti.
Vefat sayısı 51 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 108 olmuştu.