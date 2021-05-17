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Gündem Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı
Gündem

Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı

Ülkemizdeki yeni tip koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. Bugün 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi, 223 kişi vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 20:32:00 - 2021-05-17 20:52:15
Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 923'ü semptomatik olmak üzere toplam 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 223 olarak kayıtlara geçti.

Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 983'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 127 bin 548'e yükseldi.

Bugünkü iyileşen sayısı 13 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 13 bin 864 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi. Toplam test sayısı 51 milyon 76 bin 732'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 326 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

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